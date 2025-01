IPVA atrasado: quanto custa a multa e como pagar

O atraso no pagamento do IPVA pode trazer uma série de consequências que vão além das multas e juros. A primeira delas é a impossibilidade de realizar o licenciamento do veículo, um processo obrigatório que valida a documentação do automóvel.

Sem o licenciamento em dia, o carro não pode circular legalmente e pode ser apreendido em uma fiscalização. Se a inadimplência persistir, o problema pode se agravar. O proprietário poderá receber um comunicado oficial pelo correio, informando um prazo para regularizar a pendência.

Caso o pagamento não seja efetuado dentro desse período, o nome do contribuinte poderá ser enviado para órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC ou SCPC, resultando na negativação do CPF ou CNPJ.

Como calcular a multa do IPVA

Quando o pagamento do IPVA não é realizado no prazo estipulado, o proprietário enfrenta uma série de penalidades. A multa diária de 0,33% é aplicada até que o pagamento seja efetuado ou até atingir o limite máximo de 20%. Isso significa que, após 60 dias de atraso, a multa atinge seu teto, mas os juros continuam a acumular, aumentando o valor total da dívida.

Consequências do não pagamento

O atraso no pagamento do IPVA traz diversas consequências:

O veículo não pode ser licenciado, o que impossibilita sua circulação;

Circular com um carro não licenciado é considerado uma infração gravíssima, sujeita a uma multa de R$ 293,47 e a adição de sete pontos na CNH ;

e a na ; Após 90 dias de atraso, o CPF ou CNPJ do proprietário pode ser inscrito na dívida ativa do estado, levando à negativação do nome e até mesmo à penhora de bens.

Como regularizar o IPVA atrasado

Para regularizar a situação, é essencial acessar o site da Secretaria da Fazenda do estado correspondente e emitir uma nova guia de pagamento que incluirá a multa e os juros acumulados.

Alguns estados oferecem:

Opções de parcelamento em até cinco vezes ;

; Aplicativos que permitem dividir o valor em até 12 parcelas, embora com a aplicação de juros adicionais.

É fundamental que os proprietários de veículos fiquem atentos aos prazos e regularizem suas pendências para evitar multas e complicações legais. O pagamento do IPVA deve ser feito o quanto antes para minimizar os custos adicionais e garantir que o veículo esteja devidamente licenciado.