O conselho de Warren Buffett para enriquecer: ser amigo do tempo

Buffett: enriquecer é uma combinação entre tempo e disciplina (J. Kempin/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 10h00.
Ao se despedir do comando da Berkshire Hathaway no fim de 2025, Warren Buffett deixou para trás um conglomerado avaliado em mais de US$ 1 trilhão e um patrimônio pessoal estimado em cerca de US$ 150 bilhões. A dimensão desses números alimentou, por décadas, a curiosidade de investidores sobre qual teria sido o verdadeiro motor dessa trajetória. Para Buffett, a resposta nunca esteve em fórmulas sofisticadas, mas em uma combinação simples entre tempo e disciplina.
Em encontros com acionistas, o investidor costuma reforçar que o crescimento do patrimônio segue uma lógica cumulativa: ganhos geram novos ganhos e ampliam a base sobre a qual o capital continua crescendo.
O ponto central, segundo ele, não é apenas obter bons retornos, mas permitir que esse processo se estenda por muitos anos — algo que favorece quem começa cedo ou consegue manter a estratégia por décadas.
Buffett também reconhece que sua abordagem original — identificar empresas de qualidade negociadas abaixo do valor real — exige dedicação e conhecimento que a maioria das pessoas não consegue sustentar. Por isso, ao longo dos anos, passou a defender alternativas mais simples para o investidor comum.
Em reuniões recentes da Berkshire, ele afirmou que fundos que replicam o desempenho do S&P 500 tendem a ser a escolha mais racional para quem busca retorno consistente no longo prazo, afirma a CNBC.
Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, Buffett relativiza o peso do dinheiro depois que certas necessidades estão atendidas.
Em declarações antigas lembradas pela CNBC, ele afirmou que grandes fortunas acrescentam pouco à satisfação pessoal além de um determinado patamar.
Para o investidor, tempo e autonomia valem mais do que cifras adicionais — uma visão que ajuda a explicar por que seu conselho mais recorrente continua sendo menos sobre ganhar rápido e mais sobre começar cedo e permanecer no jogo.