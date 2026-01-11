O conselho de Warren Buffett para enriquecer: ser amigo do tempo

Ao se despedir do comando da Berkshire Hathaway no fim de 2025, Warren Buffett deixou para trás um conglomerado avaliado em mais de US$ 1 trilhão e um patrimônio pessoal estimado em cerca de US$ 150 bilhões. A dimensão desses números alimentou, por décadas, a curiosidade de investidores sobre qual teria sido o verdadeiro motor dessa trajetória. Para Buffett, a resposta nunca esteve em fórmulas sofisticadas, mas em uma combinação simples entre tempo e disciplina.

Em encontros com acionistas, o investidor costuma reforçar que o crescimento do patrimônio segue uma lógica cumulativa: ganhos geram novos ganhos e ampliam a base sobre a qual o capital continua crescendo.

O ponto central, segundo ele, não é apenas obter bons retornos, mas permitir que esse processo se estenda por muitos anos — algo que favorece quem começa cedo ou consegue manter a estratégia por décadas.

Busca por diamantes brutos

Buffett também reconhece que sua abordagem original — identificar empresas de qualidade negociadas abaixo do valor real — exige dedicação e conhecimento que a maioria das pessoas não consegue sustentar. Por isso, ao longo dos anos, passou a defender alternativas mais simples para o investidor comum.

Em reuniões recentes da Berkshire, ele afirmou que fundos que replicam o desempenho do S&P 500 tendem a ser a escolha mais racional para quem busca retorno consistente no longo prazo, afirma a CNBC.

Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, Buffett relativiza o peso do dinheiro depois que certas necessidades estão atendidas.

Em declarações antigas lembradas pela CNBC, ele afirmou que grandes fortunas acrescentam pouco à satisfação pessoal além de um determinado patamar.

Para o investidor, tempo e autonomia valem mais do que cifras adicionais — uma visão que ajuda a explicar por que seu conselho mais recorrente continua sendo menos sobre ganhar rápido e mais sobre começar cedo e permanecer no jogo.