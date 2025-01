Brasil espera número recorde de voos da Espanha, que já responde por 13% do volume europeu

Quase 13% dos voos europeus que chegam em solo brasileiro vêm da Espanha, país do qual o Brasil espera um novo recorde de voos e passageiros em 2025, segundo disse nesta quinta-feira, 23, à Agência EFE o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

A Europa é o continente que mais envia turistas ao Brasil, com quase 1,4 milhão de europeus aterrissando nos aeroportos do país em 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.

Por sua vez, cerca de 128 mil espanhóis chegaram a destinos brasileiros no ano passado, 12,9% do número total de voos e 12% mais do que em 2023, o que a coloca em terceiro lugar entre os países com maior trânsito para o Brasil.

O presidente da Embratur descreveu esses números como um “recorde” e disse, durante uma entrevista no estande brasileiro da 45ª edição da Feira Internacional de Turismo Fitur, em Madri, que esse é o resultado dos esforços da agência para expandir a malha aérea “na tentativa de impulsionar o turismo para o país”.

Mesmo assim, Freixo considerou que ainda há potencial para conectar mais destinos diretamente com a Espanha, especialmente no Nordeste, aumentando o acesso dos turistas estrangeiros ao “melhor que o país tem a oferecer”.

No total, cerca de 4 mil voos ligarão a Europa ao Brasil no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 14,4% em relação a 2024.

De acordo com os dados de Freixo, a oferta de assentos ultrapassa 1,2 milhão, depois de reiterar que o Brasil tem um potencial “muito grande” para crescer no turismo, um setor que atualmente representa 8% do PIB.

Além do sol e da praia

No entanto, em sua opinião, a aposta deve ir “além do turismo de sol e praia”, com a promoção da cultura, da gastronomia e da natureza.

“O Brasil tem seis biomas diferentes; é um país acolhedor, feliz, seguro e bem preparado para receber turistas internacionais”, afirmou.

Na Espanha, a Embratur — entidade que colabora com a Agência EFE na divulgação desse conteúdo — iniciou em 2024 uma colaboração com a rede de lojas de departamento El Corte Inglés para promover a Amazônia como destino turístico e, dada a recepção “muito positiva”, este ano foi acrescentada a região do Pantanal, “justamente um dos biomas mais importantes do Brasil por sua capacidade de impactar a luta contra o desequilíbrio climático”.

“Uma das rotas mais fascinantes do Brasil, com um percurso que atravessa os estados de Ceará, Piauí e Maranhão, a Rota das Emoções é o destino escolhido para ser destacado na feira na Espanha”, de modo que para Freixo é um circuito ideal para os amantes da aventura e do ecoturismo com uma infinidade de trilhas, esportes aquáticos e exploração de zonas naturais protegidas.

Localizada no Nordeste do país, a rota é “uma verdadeira joia do turismo brasileiro”, com as paisagens dos Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba e as praias de Jericoacoara, além de experiências culturais autênticas com as comunidades locais.

“Nas fazendas, há visitas guiadas em veículos 4x4 abertos para observar toda a fauna e flora. Há muitos projetos interessantes, como um safári, um programa para a recuperação das onças-pintadas do Pantanal, onde você pode observar e ver a vida desses animais in loco, sem nenhum risco para o visitante”, destacou Freixo