IPVA 2025 RJ: veja calendário de pagamentos

Os proprietários de veículos precisam pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) anualmente, com o início da cobrança em janeiro em grande parte do Brasil. No Estado do Rio de Janeiro, o Documento de Arrecadação (Darj) estará disponível para emissão a partir de 8 de janeiro, segundo a Secretaria de Fazenda (Sefaz) estadual.

Nova forma de emissão do Darj

Motoristas devem ficar atentos: o pagamento do imposto agora é realizado pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ), que pode ser emitido no hotsite da Sefaz, em ipva2025.fazenda.rj.gov.br. Essa mudança substitui a guia anteriormente emitida pelo site do Bradesco.

De acordo com a Sefaz, o pagamento pode ser feito via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por meio de código de barras nos bancos parceiros da Fazenda estadual (Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob).

Como emitir e pagar o IPVA 2025?

Para emitir o Darj, basta acessar o hotsite do IPVA da Sefaz a partir de 8 de janeiro e clicar no serviço “Emissão DARJ IPVA”. É necessário informar o número do Renavam para gerar o documento.

O imposto pode ser pago de duas formas:

À vista , com desconto de 3%.

, com desconto de 3%. Parcelado em três cotas mensais iguais, sem abatimento.

Segundo a Sefaz, veículos com mais de 15 anos estão isentos do pagamento do IPVA. Além disso, a tabela com os valores venais dos automóveis no Rio de Janeiro, que serve como base de cálculo para o imposto, já está disponível no site da Sefaz. Essa lista foi elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Alíquotas de IPVA no Rio de Janeiro

A partir dos valores venais, o contribuinte deve aplicar a alíquota de imposto válida para o tipo de combustível utilizado pelo veículo:

4% para modelos flex.

para modelos flex. 2% para motocicletas.

para motocicletas. 1,5% para automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV).

para automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV). 0,5% para veículos elétricos.

De acordo com a Fipe, houve uma redução média de 0,48% no valor venal dos veículos em 2025 em comparação a 2024.

Calendário de vencimento do IPVA 2025

Os prazos de pagamento variam conforme o final da placa do veículo:

Final de placa 0

Cota única ou primeira parcela: 21 de janeiro

Segunda parcela: 20 de fevereiro

Terceira parcela: 24 de março

Final de placa 1

Cota única ou primeira parcela: 22 de janeiro

Segunda parcela: 21 de fevereiro

Terceira parcela: 26 de março

E assim sucessivamente para as demais placas até o final 9.

Para veículos com placas terminando em 9, a última data de vencimento será em 15 de abril de 2025, referente à terceira parcela.