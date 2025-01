IPVA 2025 RJ: como emitir a guia para pagamento, liberada a partir de hoje; veja passo a passo

5 - Há a opção "Baixar DARJ (PDF)". Ao clicar, começa o download do documento. No Darj constam os dados do proprietário, do veículo e sobre o pagamento. Também serão exibidos o código de barras e o QR Code, para que o dono escolha como quer pagar.

Cota única ou primeira parcela - 22 de janeiro

Segunda parcela - 21 de fevereiro

Terceira parcela - 26 de março

Final de placa 2

Cota única ou primeira parcela - 23 de janeiro

Segunda parcela - 24 de fevereiro

Terceira parcela - 27 de março

Final de placa 3

Cota única ou primeira parcela - 24 de janeiro

Segunda parcela - 25 de fevereiro

Terceira parcela - 28 de março

Final de placa 4

Cota única ou primeira parcela - 27 de janeiro

Segunda parcela - 26 de fevereiro

Terceira parcela - 31 de março

Final de placa 5

Cota única ou primeira parcela - 28 de janeiro

Segunda parcela - 27 de fevereiro

Terceira parcela - 1° de abril

Final de placa 6

Cota única ou primeira parcela - 29 de janeiro

Segunda parcela - 6 de março

Terceira parcela - 7 de abril

Final de placa 7

Cota única ou primeira parcela - 30 de janeiro

Segunda parcela - 11 de março

Terceira parcela - 11 de abril

Final de placa 8

Cota única ou primeira parcela - 31 de janeiro

Segunda parcela - 12 de março

Terceira parcela - 14 de abril

Final de placa 9

Cota única ou primeira parcela - 3 de fevereiro

Segunda parcela - 13 de março

Terceira parcela - 15 de abril

Programa IPVA em Dia

O programa de parcelamento da dívida IPVA em Dia teve o prazo prorrogado até o dia 30 de junho de 2025. Agora o contribuinte do imposto deve gerar o Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ) para pagar o tributo, no site da Sefaz.

Com a nova regulamentação, o programa, que antes oferecia o parcelamento de débitos do imposto referentes ao período entre 2020 e 2023, em até 12 vezes, passou a contemplar também valores de 2024.

Como aderir

A adesão ao programa é feita exclusivamente pelo Atendimento Digital da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ). No site, o contribuinte deve fazer login com a conta Gov.BR ou com o Certificado Digital e escolher o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Em seguida, o sistema vai apresentar os débitos existentes do veículo e as condições de pagamento disponíveis. A quantidade de parcelas selecionada pelo contribuinte valerá até o resto do cronograma das prestações. Após confirmar o ingresso, o beneficiário receberá as orientações para emitir a guia na página do DARJ.

A Fazenda é responsável apenas pelos débitos não inscritos em Dívida Ativa. O dono de veículo que aderir ao programa precisa desistir de eventuais contestações de débitos nas esferas administrativa e judicial.

Vencimento das parcelas