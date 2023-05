Febraban alerta sobre golpe do brinde no Dia das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta sobre golpes que estão sendo aplicados. A entidade orienta para que os consumidores redobrem os cuidados com o fornecimento de informações nestes períodos de datas comemorativas.

Entre eles estão páginas falsas que simulam e-commerce; promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecerem em páginas de buscas e stories de redes sociais.

“Desconfie de abordagens em que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra, de promoções mirabolantes de produtos e nunca clique em links recebidos em mensagens. Sempre faça as compras em sites conhecidos e pesquise comentários de outros consumidores em sites de reclamações”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

Troca de cartão

A aglomeração de pessoas e a distração no momento dos pagamentos facilitam que criminosos apliquem o golpe da troca do cartão e o da maquininha no comércio de rua. O bandido entrega a maquininha para o cliente digitar a senha do cartão e se aproveita de um momento de distração do comprador e presta atenção na senha que está sendo digitada.

É preciso prestar atenção ao comprar algo na rua e pagar com cartão. Muitas vezes, o golpista também usa algum truque e desvia a atenção da pessoa para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. Isso permite que ele descubra o código secreto. É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos.

O cliente também não deve aceitar fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado. Ainda é muito importante que a própria pessoa insira o cartão na maquininha e confira se o cartão devolvido é realmente o seu. Peça o recibo impresso da transação ou verifique se o valor está correto nas mensagens SMS enviadas no app do banco. No caso de pagamento via QR Code ou transferência, confira o valor e o destinatário do dinheiro.

Golpe do Brinde ou Presente

Sobre o golpe do brinde/presente, a Febraban explica que funciona dessa maneira: após descobrirem dados pessoais, quadrilhas de criminosos entram em contato com a vítima e dizem que têm um brinde ou presente para entregar e insistem para que a pessoa receba o presente pessoalmente. Os criminosos chegam a dar algo para a vítima, geralmente flores, bolos ou cosméticos. Alegam que são prestadores de serviços e que não sabem informações de quem realmente pediu para fazer a entrega e pedem um pagamento de uma taxa.

O entregador pode entregar uma maquininha com o visor danificado ou de uma forma que impossibilite a visualização do preço cobrado na tela e aplicar o golpe da maquininha e ainda o da troca de cartão. Em outra variação deste golpe, o bandido diz para a vítima que ela precisa fazer uma selfie para receber o brinde. Colocam uma fita isolante no celular ou tampam todos os campos para que a pessoa não perceba que está dentro de um aplicativo bancário e prestes a para fazer autenticação biométrica para uma operação de crédito.

O sistema biométrico é uma tendência em vários tipos de operações de reconhecimento, não só no sistema bancário. E as ferramentas dos bancos são sofisticadas e identificam que de fato é a pessoa que está fazendo a identificação naquele momento, e que ela está viva. Isso faz com que seja impossível que o bandido pegue uma foto da vítima da rede social para a aplicação de um golpe no sistema bancário.