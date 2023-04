WhatsApp agora permite usar um único número em diferentes smartphones

WhatsApp implementa função que permite usar um mesmo número em até quatro celulares, incluindo contas do WhatsApp Business.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta anunciou nesta terça-feira, 25, que agora é possível vincular uma única conta do WhatsApp em até quatro celulares diferentes.

Essa novidade também estará disponível para contas do WhatsApp Business, a versão do aplicativo para empresas.

A funcionalidade foi muito solicitada pelos usuários e, antes dessa atualização, era necessário remover a conta do WhatsApp de um dispositivo antes de usá-la em outro. O concorrente principal do WhatsApp no Brasil, o Telegram, já oferecia esse recurso.

A nova funcionalidade funciona da mesma maneira que as conexões com navegadores, desktop ou tablets. Cada celular conectado agirá de maneira independente ao "smartphone principal".

A criptografia de ponta a ponta permanecerá em todos os dispositivos cadastrados e se o usuário não entrar na conta principal por um longo período, o WhatsApp desconectará automaticamente a conta de todos os outros aparelhos.

Pequenas empresas se beneficiarão muito com essa novidade. Com o WhatsApp Business, mais funcionários poderão ter acesso ao telefone profissional e até quatro empregados poderão usar o aplicativo para responder e atender clientes.

A liberação dessa atualização será gradual para usuários em todo o mundo. Se a sua conta do WhatsApp ainda não permitir vincular com mais smartphones, aguarde até que a atualização esteja disponível.