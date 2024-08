Distribuição do lucro do FGTS: o que você precisa saber

O conselho curador do FGTS aprovou a distribuição de R$ 15,196 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2023. A decisão, aprovada pelo conselho curador do fundo, beneficia mais de 130 milhões de trabalhadores, que começaram a receber o valor a partir do começo de agosto.

Este montante será dividido entre os trabalhadores com saldo em contas ativas e inativas do FGTS, resultando em um adicional de 2,82% sobre os valores já corrigidos.

A medida visa assegurar que a remuneração das contas supere a inflação do período, oferecendo um ganho real para os trabalhadores.

Decisão do conselho curador e distribuição dos R$ 15,196 bilhões

O conselho curador do FGTS decidiu, na quinta-feira, 8, distribuir 65% do lucro obtido pelo fundo em 2023. Esta decisão segue a tendência de anos anteriores, em que uma parte significativa do lucro foi revertida para os trabalhadores. A distribuição se baseia no saldo das contas vinculadas em 31 de dezembro de 2023 e será creditada automaticamente.

Como será feita a distribuição do lucro

A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do fundo, realizará o crédito diretamente nas contas dos trabalhadores. A previsão é que os depósitos comecem na próxima semana.

Saldo em 31/12/2023 Rendimento Adicional (2,82%) R$ 1.000 R$ 28,20 R$ 5.000 R$ 141,00 R$ 10.000 R$ 282,00

A tabela acima exemplifica como o rendimento adicional será creditado com base no saldo da conta em 31 de dezembro de 2023. Este valor será somado ao rendimento de 7,78%, composto pela correção de 3% ao ano mais a TR.

Quem tem direito a receber parte do lucro

Todos os trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS em 2023, sejam elas ativas ou inativas, têm direito a receber uma parte do lucro distribuído. Isso inclui tanto aqueles que estão empregados atualmente quanto os que possuem saldo de empregos anteriores.

Trabalhadores com saldo em 31 de dezembro de 2023

Contas ativas e inativas do FGTS

Beneficiários de contas vinculadas de empregos anteriores

Como consultar o saldo do FGTS

Para saber quanto você tem direito a receber, basta consultar o saldo da sua conta vinculada ao FGTS. Esse processo pode ser feito de maneira simples e rápida, tanto pelo aplicativo quanto pelo site da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo para acessar o saldo no aplicativo

Baixe o aplicativo FGTS, disponível para IOS e Android. Se for seu primeiro acesso, selecione "Cadastre-se" e preencha os dados solicitados. Informe seu CPF e senha para acessar o aplicativo. Responda as perguntas adicionais de segurança. Acesse a opção "confira suas contas" e clique em "ver extrato" para consultar o saldo em 31 de dezembro de 2023.

Consultando o saldo pelo site da Caixa

Acesse o site da Caixa Econômica Federal. Entre na área restrita do FGTS utilizando seu CPF e senha. Navegue até a seção de consultas e selecione a opção "extrato". Verifique o saldo disponível em 31 de dezembro de 2023 para saber quanto receberá do lucro distribuído.

Regras para saque do FGTS

O saque do FGTS é permitido em situações específicas que visam proteger o trabalhador em momentos de necessidade. As condições mais comuns incluem demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria e em casos de doenças graves.

Além disso, o FGTS pode ser sacado em situações de calamidade pública, quando a região onde o trabalhador reside é atingida por desastres naturais reconhecidos pelo governo. As chuvas no Rio Grande do Sul foram um exemplo disso.

Outra modalidade de saque é o saque-aniversário, que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

Contudo, ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito ao saque integral do fundo em caso de demissão sem justa causa, tendo acesso apenas à multa rescisória.

Como antecipar o saque do FGTS via empréstimo

O saque do FGTS pode ser antecipado por meio de empréstimo, uma alternativa para quem deseja acessar os recursos do fundo sem precisar ser demitido ou fazer aniversário. Essa modalidade permite ao trabalhador antecipar o valor do saque-aniversário, recebendo-o de uma só vez.

Passo a passo para antecipar o saque do FGTS via empréstimo:

Acesse o aplicativo FGTS: Entre no app oficial do FGTS e selecione a opção "Saque-aniversário". Autorize a consulta: No mesmo aplicativo, autorize o banco escolhido a consultar suas informações do FGTS. Simule e contrate: Acesse o site, app ou WhatsApp do banco escolhido para simular o valor disponível e contratar o empréstimo. Receba o valor: Após a análise e aprovação, o valor antecipado é creditado diretamente na conta indicada.

O que é o empréstimo FGTS e como funciona

O empréstimo FGTS, também conhecido como antecipação do saque-aniversário, é uma linha de crédito que utiliza o saldo do FGTS como garantia. Ao contratar esse tipo de empréstimo, o trabalhador pode antecipar algumas parcelas do saque-aniversário, recebendo o montante de uma só vez em sua conta.

Essa modalidade é especialmente vantajosa para quem deseja acessar recursos do FGTS de forma rápida, sem esperar pelo mês de aniversário. O funcionamento é simples: o trabalhador precisa optar pelo saque-aniversário e autorizar a instituição financeira a consultar o saldo do FGTS.

Após a contratação, o banco desconta automaticamente as parcelas antecipadas diretamente do saldo do FGTS, sem impactar o seu orçamento mensal. Essa solução é ideal para quem precisa de liquidez imediata, com uma das menores taxas do mercado.

Vantagens de antecipar o saque-aniversário do FGTS

Antecipar o saque-aniversário do FGTS pode ser uma estratégia financeira para quem busca liquidez sem comprometer o orçamento. Com o empréstimo FGTS do Pan, os trabalhadores têm a oportunidade de acessar até dez parcelas do saque-aniversário de uma só vez, proporcionando um alívio financeiro em momentos de necessidade.

Além disso, o banco oferece uma das menores taxas do mercado, a partir de 1,29% ao mês, o que torna essa uma das modalidades de crédito mais acessíveis na praça. Outro ponto positivo é que o pagamento do empréstimo é descontado diretamente do saldo do FGTS: nada sai do seu bolso.

Isso significa que o trabalhador pode planejar suas finanças com mais segurança, sem o risco de comprometer seu fluxo de caixa. Essa facilidade é especialmente interessante para negativados, pois o crédito é liberado mesmo nessa condição.

Passo a passo para contratar o empréstimo FGTS do Pan

Contratar o empréstimo FGTS do Pan é um processo simples e totalmente digital, que pode ser feito de onde você estiver. Abaixo, seguem os passos para facilitar a contratação:

Acesse o aplicativo FGTS: Faça login no app oficial do FGTS e vá até a opção "Saque-aniversário". Ative a modalidade e aceite os termos. Autorize a Pan Financeira: No mesmo aplicativo, encontre a opção "Autorizar bancos a consultarem seu FGTS" e selecione "Pan Financeira". Simule e contrate o empréstimo: Utilize o aplicativo, site ou WhatsApp do banco Pan para simular o valor do empréstimo. Após a análise e aprovação, o dinheiro será creditado na sua conta.

Quem pode contratar o empréstimo com garantia no FGTS

O empréstimo com garantia no FGTS é acessível a um amplo público, mas é necessário atender a alguns critérios básicos para poder contratar essa modalidade. Veja quem pode aderir:

Trabalhadores maiores de 18 anos.

Quem possui saldo em contas ativas ou inativas do FGTS.

Optantes pela modalidade saque-aniversário do FGTS.

Pessoas com situação regular na Receita Federal.

Titulares de conta para recebimento do crédito.

Se você se enquadra nesses critérios, está a um passo de transformar o saldo do FGTS em uma oportunidade financeira.

O banco Pan oferece condições especiais para a antecipação do saque-aniversário, com taxas competitivas e um processo de contratação ágil e seguro.

