Débito automático deverá ser avisado aos clientes, diz nova regulamentação da Febraban

Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16h58.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) definiu que qualquer débito automático deverá ser comunicado aos clientes dos 25 bancos associados à organização. A medida vem em resposta às crescentes reclamações de consumidores sobre descontos indevidos em suas contas. Todas as instituições signatárias da Autorregulação terão o prazo de 30 dias para se adequarem à nova determinação.
De acordo com a Febraban, nas operações em que ocorrem cobranças indevidas, o débito automático é informado por um banco ou por uma instituição de pagamento não detentora da conta em que será efetuado o débito, mas depois é realizado no banco em que o cliente mantém o dia a dia de suas operações. Muitos débitos automáticos, porém, não são reconhecidos pelos clientes no momento do lançamento na sua conta transacional, gerando reclamações e demandas judiciais contra as instituições depositárias.
O aviso deverá ser efetuado pelo banco de relacionamento com o cliente por algumas formas: aplicativo usual de transação, mensagem de texto (SMS) ou qualquer outro mecanismo de informação que possa ser comprovado junto ao titular da conta sobre o débito automático.
A nova regra da Febraban determina as seguintes medidas:
Alguns bancos já adotavam a prática de contato prévio, por seus canais de relacionamento, além de apresentar o agendamento em lançamentos futuros do extrato de conta-corrente. A norma da Febraban, agora, se estende a todas as 25 instituições associadas.