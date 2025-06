Pix Automático começa nesta segunda-feira; veja como vai funcionar e como configurar o pagamento

O Pix Automático começa a funcionar nesta segunda-feira, 16, e permitirá que pagamentos recorrentes sejam feitos de forma automática no Brasil. A nova funcionalidade, lançada pelo Banco Central, possibilita o débito direto em contas bancárias para serviços como energia elétrica, água, escolas, academias e condomínio, sem a necessidade de repetir o processo a cada mês.

O que é o Pix Automático?

O Pix Automático é uma versão mais prática e moderna do tradicional débito automático. A principal diferença é que, ao autorizar o pagamento uma única vez, o usuário não precisará fazer nada nas próximas cobranças, já que os pagamentos serão feitos automaticamente conforme os valores acordados.

Como configurar?

A configuração do Pix Automático requer que o cliente aceite um pedido de autorização da empresa prestadora do serviço, como escolas ou academias. Esse pedido será enviado diretamente para o aplicativo bancário do cliente, que poderá aceitá-lo ou recusá-lo. Caso aceite, o cliente terá a opção de definir um limite máximo de cobrança e decidir se o pagamento pode ser feito utilizando o limite do cheque especial.

Após a autorização, a empresa encaminha a cobrança ao banco, que agenda o pagamento e notifica o cliente para confirmar o valor e a disponibilidade de saldo. Se tudo estiver correto, o pagamento será realizado no vencimento, sem depender de dias úteis, incluindo finais de semana.

Quais são os benefícios?

O principal benefício do Pix Automático é a agilidade no pagamento de contas, que agora será feito de forma totalmente automática, sem a necessidade de repetir o processo mensalmente. Para as empresas, a funcionalidade traz redução de custos operacionais e menos inadimplência, facilitando a gestão de cobranças.

Além disso, empresas de vários setores, como academias e escolas, podem oferecer a funcionalidade mesmo sem firmar contratos com bancos específicos, ampliando a acessibilidade a pequenas empresas.

Diferença entre Pix automático e débito automático

Ao contrário do débito automático, que depende de convênios entre empresas e bancos, o Pix Automático utiliza a infraestrutura do Banco Central, o que permite que empresas de diversos tamanhos, mesmo as pequenas, ofereçam essa modalidade de pagamento.

Outra vantagem é que o Pix automático funciona em qualquer dia da semana, incluindo finais de semana, enquanto o débito automático geralmente ocorre apenas em dias úteis. Além disso, o controle sobre os pagamentos fica nas mãos do consumidor, que pode gerenciar, autorizar ou até cancelar as cobranças diretamente no aplicativo bancário.

Diferença entre Pix automático, Pix agendado e Pix agendado recorrente

Pix automático: Exclusivo para cobranças feitas por empresas, como escolas e academias. O pagamento é feito automaticamente após uma autorização inicial.

Pix agendado recorrente: Usado pelo próprio usuário para programar transferências fixas mensais, como a mesada dos filhos ou auxílio a familiares. Ele precisa ser configurado uma única vez.

Pix agendado: permite que o usuário programe um pagamento para uma data futura, mas o pagamento ocorre apenas uma vez, sem recorrência.

Quais são os custos do Pix automático?

Para os usuários individuais, o Pix automático será gratuito. No entanto, empresas que optarem por receber pagamentos via essa funcionalidade poderão ser cobradas, conforme as políticas dos bancos responsáveis.

O que acontece se não houver saldo suficiente?

Caso o saldo da conta não seja suficiente no momento da cobrança ou o limite do Pix automático seja excedido, o banco notificará o usuário. Nesse caso, o cliente terá a opção de recompor o saldo ou aumentar o limite para que o pagamento seja realizado.

É possível cancelar o Pix automático?

Sim, o cliente pode cancelar a autorização para o Pix Automático a qualquer momento diretamente pelo aplicativo bancário, mantendo total controle sobre seus pagamentos.

Segurança do Pix automático

O Pix automático segue os mesmos padrões de segurança do sistema Pix, com criptografia, autenticação e rastreabilidade de transações. O pagamento só será realizado após autorização explícita do usuário, que pode revogar essa autorização a qualquer momento, garantindo a segurança do processo.