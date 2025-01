Nubank fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo

O aplicativo do Nubank apresenta instabilidade na manhã desta quinta-feira, 30, segundo o aplicado Downdetector e clientes do banco. No site que monitora o funcionamento de diversos sites e aplicativos, o número de reclamações sobre o banco digital começou a crescer de forma exponencial a partir das 9h58.

No X, antigo Twitter, usuários da rede social fizeram diversas postagens relatando dificuldade de realizar login no aplicativo e problemas com transações via Pix.

o nubank parando de funcionar justo agora — diógenes (@runnerhunger) January 30, 2025

Nubank hoje está bugado. Mais alguém?? — Airton (@AirtonSales) January 30, 2025

A EXAME entrou em contato com a assessoria do Nubank, que confirmou o problema. No X, o banco respondeu um cliente e confirmou a instabilidade, pontuando que a equipe técnica está trabalhando para solucionar a questão.

No momento, estamos passando por uma oscilação em nosso sistema. Já estamos trabalhando para que tudo seja normalizado. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Nosso e-mail meajuda@nubank.com.br. — Nubank (@nubank) January 30, 2025

Às 13h03, a assessoria da instituição informou que o aplicativo estava funcionando normalmente. Veja na íntegra a resposta: "O Nubank informa que houve uma instabilidade temporária, que está integralmente solucionada".