Como financiar um carro? Especialista responde às dúvidas mais comuns

Mesmo com os preços dos carros em alta e juros elevados, o financiamento segue como a principal alternativa para os brasileiros que querem comprar um veículo. Mas, antes de adquirir o tão desejado carro, é necessário se atentar a alguns fatores, como o Custo Efetivo Total (CET).

De acordo com um estudo da Webmotors, as buscas online por financiamento de veículos cresceram 50% em um período de 12 meses até junho deste ano, superando 16 milhões de pesquisas.

Palavras-chave relacionadas ao tema, como “financiadora de carros”, que também cresceu 50%, e “simular financiamento de carro”, que subiu 22%, corroboram a dinâmica desse mercado, que registrou uma alta de 14% nas vendas em 2024.

Para Mariana Perez, CPO da Webmotors, esse movimento revela consumidores mais conscientes e preparados. Eles utilizam a internet para comparar opções, simular custos e tomar decisões com maior segurança na hora de escolher e fechar o negócio.

“Quando acontece a compra, efetivamente, boa parte das pessoas já passou por um longo processo decisório, que envolve o consumo de muitas informações na Internet. Assim, o aumento da procura por financiamento revela como essa modalidade tem se tornado, de fato, a alternativa mais interessante para adquirir ou trocar um veículo”, diz.

Principais dúvidas

Se esse tipo de crédito é uma busca comum dos brasileiros na Internet, o que eles querem saber sobre a modalidade? Os dados apurados pela Webmotors apontam que as perguntas passam por "como simular" e "calcular as vantagens de financiar um automóvel".

Perez responde:

Como funciona o financiamento de carro?

O financiamento de carro é uma operação de crédito em que uma instituição financeira (como um banco) empresta dinheiro ao comprador para que ele possa adquirir um veículo.

O comprador não paga o valor total do carro de uma vez: em vez disso, ele quita a dívida em parcelas mensais, que incluem o valor principal e os juros. Durante o período do contrato, o veículo geralmente fica como garantia do pagamento até que a última parcela seja quitada.

Como calcular financiamento de carro?

Para calcular um financiamento, é preciso considerar alguns fatores essenciais: o valor total do veículo, o valor da entrada (se houver), a taxa de juros aplicada, o Custo Efetivo Total (CET) da operação, e o prazo de pagamento (o número de meses).

Essas variáveis são usadas para determinar o valor final da parcela mensal e o montante total a ser pago ao longo do tempo. É fundamental usar simuladores online para ter uma estimativa precisa, pois eles ajudam a visualizar o impacto das diferentes taxas e prazos no valor das parcelas.

Como simular financiamento de carro?

A simulação de financiamento é uma ferramenta online que permite ao interessado fazer projeções de crédito de forma rápida e segura. Para simular, basta inserir informações básicas como o valor do carro, o valor disponível para entrada e o prazo de pagamento desejado. A ferramenta, então, calcula as parcelas mensais estimadas, o valor total a ser pago e os juros.