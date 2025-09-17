Economia

Banco Central mantém taxa de juros em 15% ao ano em decisão unânime

No comunicado, o Copom afirmou que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta

Banco Central: (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18h34.

Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 18h53.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu nesta quarta-feira, 17, manter os juros em 15% ao ano, em decisão unânime e amplamente esperada pelo mercado. Essa é a segunda manutenção consecutiva da Selic

No comunicado, o comitê afirmou que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta.

O Copom disse ainda que a manutenção também implica na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta semana mostraram que a taxa de desemprego no país está no nível mais baixo da história.

"O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado", afirmou.

Em relação aos próximos passos, o comitê manteve a mesma comunicação da última reunião, sem indicação do início de um ciclo de corte de juros no curto prazo.

O comunicado reforçou que em um cenário, marcado por elevada incerteza, é necessário "cautela na condução da política monetária". 

"O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou. 

O colegiado disse ainda que os próximos passos da política monetária poderão ser ajustados e "que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado".

Qual é a Selic hoje?

O Banco Central manteve a taxa de juros em 15% ao ano.

O que é a taxa Selic?

A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, ou seja, aquela que vai nortear os demais juros, tanto para quem recebe, quanto para quem paga. Ela é importante para quem realiza algum empréstimo ou financiamento em alguma instituição financeira e também para quem investe.

Banco Central possui um sistema conhecido como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, onde acontecem as compras e vendas de títulos públicos, e se utiliza a taxa Selic para nortear qualquer operação.

É justamente o nome desse sistema que faz a taxa básica de juro no Brasil ser conhecida como Selic. Quando nos referimos à negociação de títulos públicos no sistema do BC, se tratam de operações de empréstimo de curto prazo feitas entre instituições, que por sua vez, tem como garantia esses títulos.

