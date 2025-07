Carros mais baratos? Com IPI Verde, veículos 1.0 flex podem ter mais de R$ 3 mil de desconto

O conceito de carro popular há muito ficou para trás. Isso porque uma combinação de fatores como a alta do dólar, efeitos da interrupção de suprimentos durante a pandemia, aumento dos custos de produção e impostos deixaram os veículos mais caros, na casa dos R$ 50 mil reais.

Mas isso pode mudar – ou pelo menos melhorar – com o anúncio que o governo federal pretende fazer nessa quinta-feira, 10, às 15h30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve assinar um decreto para reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de carros populares flex. O objetivo é estimular às vendas e aquecer a indústria automobilística que sofre com a baixa produção.

O decreto regulamentará o IPI Verde, que fará parte do programa Carro Sustentável, dento do programa Mover – e tem previsão para durar até o final de 2026.

Hoje, segundo Milad Kalume Neto, consultor do mercado automobilístico, os carros 1.0 pagam um IPI mínimo de 5,27% em cima do valor de fábrica. A ideia do governo é, pensando na questão ambiental, reduzir a alíquota a até 0,1% para carros sustentáveis. Seria englobado veículos 1.0 flex, aqueles movidos a etanol ou gasolina, e com menos de 90 cavalos de potência.

As versões 1.0 turbo devem ficar de fora e carros elétricos não terão desconto. Este último porque outro critério para receber o incentivo é que o veículo seja fabricado no Brasil. Os descontos anunciados são voltados tanto para consumidores pessoa física quanto para empresas, incluindo locadoras de veículos.

O governo ainda não divulgou uma estimativa oficial sobre o impacto fiscal da medida -- mas circulam notícias de que o governo poderia compensar a redução do IPI sobre os veículos populares por um aumento na alíquota aplicada a carros com motores a combustão.

Benefícios para o consumidor

Embora não haja um teto de preço definido para os automóveis que poderão receber o benefício, a expectativa é que os modelos contemplados sejam, majoritariamente, aqueles enquadrados como carros populares. O objetivo da medida é estimular a demanda por esse segmento específico, ampliando o acesso a veículos novos por meio da redução de custos.

“Os carros populares ficaram de fato muito caros, desde que tivemos o problema na pandemia, com o desabastecimento de peças. Com esse programa você vai reduzir o valor do carro, então isso é um estímulo para a compra e também para o meio ambiente”, diz Carlos Castro, planejador financeiro.

O IPI é aplicado no valor de fábrica e pode, reduzir o preço para os consumidores. “Os preços irão cair aproximadamente em 5% para o concessionário (mais descontos que eventualmente as fabricantes concederão). Neste contexto, claro que é um benefício ao consumidor”, pontua Milad.

Entretanto, para ele, é um benefício restrito a apenas alguns poucos modelos. “O consumidor não terá acesso aos veículos mais modernos e tecnológicos. Por que motores mais modernos, turbocomprimidos, por exemplo, estariam fora dos critérios inicialmente pensados? Por que os veículos elétricos estariam fora destes critérios?”, complementa.

Quais modelos terão o IPI zerado?

Hoje, é possível encontrar um Renault Kwid Zen 1.0 por R$ 58.648,00 segundo a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Considerando a retirada do imposto mínimo de 5,27%, seria uma redução no valor de R$ 3.090,75, levando o valor para R$ 55.557,25.

Ao menos 6 modelos disponíveis no Brasil seriam contemplados: Renault Kwid Zen 1.0; Fiat Mobi Like 1.0; Chevrolet Onix 1.0; Citroën C3 Live 1.0; Hyundai HB20 Sense 1.0; Volkswagen Polo Track 1.0. Confira a simulação de quanto desconto eles teriam:

Modelo Valor atual Fipe (R$) IPI Redução (R$) Valor estimado com redução IPI (R$) Renault Kwid Zen 1.0 R$ 58.648,00 5,27% R$ 3.090,75 R$ 55.557,25 Fiat Mobi Like 1.0 R$ 65.724,00 5,27% R$ 3.463,65 R$ 62.260,35 Chevrolet Onix 1.0 R$ 80.750,00 5,27% R$ 4.255,53 R$ 76.494,48 Citroën C3 Live 1.0 R$ 69.821,00 5,27% R$ 3.679,57 R$ 66.141,43 Hyundai HB20 Sense 1.0 R$ 77.694,00 5,27% R$ 4.094,47 R$ 73.599,53 Volkswagen Polo Track 1.0 R$ 82.736,00 5,27% R$ 4.360,19 R$ 78.375,81

*Fonte: Carlos Castro, planejador financeiro | Os valores considerados foram da tabela Fipe e não os valores de fábrica, o que pode alterar o preço final