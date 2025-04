Prêmio do Powerball dos EUA chega a R$ 958 milhões — e brasileiros podem concorrer; veja como

O Powerball, uma das loterias mais famosas e prestigiadas do mundo, chega agora ao prêmio acumulado de R$ 958 milhões. O jogo atrai diversos americanos otimistas em se tornarem milionários muito rapidamente. No entanto, a disputa não é reservada apenas aos cidadãos dos EUA.

Qualquer brasileiro pode participar legalmente dessa disputa milionária, diretamente do celular ou computador, por meio da plataforma TheLotter.

Quando será o próximo sorteio?

O sorteio acontece neste sábado, 24 de abril, às 23 horas, do horário local (00h, no horário de Brasília). O jackpot da vez é de US$ 168 milhões, convertendo para mais de R$ 958 milhões.

Brasileiros têm chance de vencer?

Com mais de 20 anos de atuação, a TheLotter já pagou mais de US$ 125 milhões em prêmios. Entre os contemplados, estão uma ganhadora do Panamá que levou US$ 30 milhões e um apostador de Bagdá que embolsou US$ 6,4 milhões — ambos sem jamais pisar nos Estados Unidos.

A legislação americana permite que estrangeiros recebam prêmios das loterias locais, o que torna totalmente legal a participação de brasileiros. Assim, quem joga do Brasil pode sonhar grande sem nenhuma restrição.

Como jogar no Powerball?

Participar da Powerball dos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil, é mais simples do que parece. Cada linha custa aproximadamente US$ 5 — já incluindo a taxa de serviço da plataforma.

Veja o passo a passo:

Crie uma conta gratuita no site da TheLotter.

Acesse a seção da Powerball EUA.

Escolha 5 números principais e um número adicional, o chamado "Power Ball".

Finalize sua aposta confirmando a compra e realizando o pagamento.

Como funciona o processo online?

Depois que os números forem escolhidos e o pagamento confirmado, a TheLotter entra em ação. Um agente nos Estados Unidos irá até um ponto de venda oficial autorizado pela Powerball e comprará o bilhete físico em seu nome. A versão digitalizada do bilhete será disponibilizada diretamente em sua conta, como prova da transação.

A plataforma oferece suporte 24h em português, e conta com métodos de pagamento populares entre os brasileiros, como Pix e transferências pelos bancos Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

Como resgatar o prêmio?

De acordo com as regras das loterias americanas, não é necessário ser cidadão ou residente dos EUA para ganhar. A única exigência é que o bilhete permaneça em território americano até a retirada do prêmio.

Prêmios inferiores a US$ 600 são transferidos diretamente para a conta do jogador.

Em caso de vitória no jackpot, a TheLotter cobre todos os custos da viagem do ganhador aos EUA, para que ele possa retirar o prêmio pessoalmente.