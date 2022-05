Conheça os 5 carros sedãs mais baratos do país

A Webmotors, realizou um levantamento sobre os preços mais acessíveis da categoria de carros sedãs .

Na pesquisa de 2021, os carros mais baratos eram: Chevrolet Onix Plus, Toyota Corolla, Volkswagen Voyage, Fiat Cronos e Hyundai HB20S.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Confira as opções de sedã acessíveis, de acordo com o levantamento:

Hyundai HB20S (R$ 80.990)

A versão Vision do Hyundai HB20 é um dos modelos mais baratos da categoria.

Tanto a versão de entrada como as mais completas contam com central multimídia, com pareamento de smartphone por meio do Android Auto e do Apple Carplay. Também têm ar condicionado, direção elétrica e computador de bordo.

Chevrolet Onix Plus (R$ 82.760)

A versão mais em conta é a LT. O sedã da GM tem motor 1.0 aspirado.

O carro é equipado com o Chevrolet MyLink, uma tela sensível ao toque com integração com smartphones via Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM, função Audio Streaming, Bluetooth para até dois celulares simultaneamente e entrada USB.

Renault Logan Life (R$ 82.590)

O Logan Life tem motor 1.0 flex aspirado, com a transmissão manual de cinco marchas.

No conjunto de equipamentos, o veículo conta com um sistema start-stop, vidros elétricos dianteiros e ar condicionado.

Fiat Cronos (R$ 83.409)

Em sua versão de entrada o Fiat Cronos é equipado com motor 1.3 litros Firefly, que trabalha com a transmissão manual de cinco marchas.

O sedã pode ter rádio, quadro de instrumentos multifuncional com relógio digital, informações do veículo personalizável e ar condicionado.

Volkswagen Voyage 1.0 (R$ 84.110)

O quinto sedã mais em conta é vendido em versão única com motor 1.0 litro MPI. A transmissão é manual de cinco marchas.

A configuração tem como destaques freios com sistema antitravamento e distribuição eletrônica de frenagem. Conta com direção hidráulica, sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina e vidros dianteiros elétricos.