Qual prêmio para jogadores que acertarem três números na Mega da Virada?

Vencedor pode receber até R$ 1 bilhão após sorteio dia 31 de dezembro (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13h03.
Dia 31 de dezembro, às 22h, será realizado o sorteio da Mega da Virada. A Portaria SPA/MF nº 1.656 estipula os percentuais que os jogadores devem receber conforme o percentual de dezenas que acertarem.
do em julho deste ano e ampliou para 90% o rateio entre as apostas premiadas por seis acertos.
A Mega da Virada premia apenas volantes com seis, cinco ou quatro acertos — chamados de sena, quina e quadra.
A Portaria 1.656 estipulou novos percentuais do prêmio final que cada grupo tem direito.
Os jogadores podem realizar apostas até dia 31 de dezembro, às 20h.
Após o sorteio realizado no último sábado, 20, o prêmio da Mega da Virada acumulou. O montante estimado é de R$ 1 bilhão.
A Mega da Virada é um prêmio que não acumula. Sendo assim, o valor é entregue para a aposta que fizer o maior número de acertos e não há chance de que o dinheiro seja postergado para outro concurso.
No entanto, ela cresce com acréscimo de jogos anteriores da Mega-Sena finalizados sem vencedores.
O valor entregue para os vencedores — caso tenha mais de um — pode variar de acordo com o estilo de aposta e cotas nos 'bolões'.
As apostas podem ser realizadas individualmente ou em grupo. No caso dos jogos coletivos, cada participantes tem direito de duas a 100 cotas.
Nos 'bolões', o valor é distribuído igualmente entre as cotas premiadas.
Porém, cada jogador pode receber uma quantia diferente segundo o número de cotas que possui.
Para quitar premiações acima de R$ 10 mil, a Caixa solicita o prazo mínimo de dois dias úteis.
O jogo é transmitido no canal oficial da Caixa e é finalizado antes da virada de ano para 2026.
Para sacar o prêmio presencialmente nas casas lotéricas é preciso apresentar o volante e documento de identificação.
A princípio, quem estiver com o volante é dono presumido dos acertos marcados ali. Por isso, é importante anotar o nome completo e CPF no verso para evitar roubos e furtos.
Jogadores premiados em apostas realizadas online recebem o montante no portal ou aplicativo Caixa.
O valor fica disponível por 90 dias e depois disso, caso ninguém se apresente, é remanejado para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).