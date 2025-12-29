Invest

Qual prêmio para jogadores que acertarem três números na Mega da Virada?

Portaria divulgada em julho deste ano ampliou o percentual dos jogadores que acertares a sena, quina ou quadra

Vencedor pode receber até R$ 1 bilhão após sorteio dia 31 de dezembro (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13h03.

Dia 31 de dezembro, às 22h, será realizado o sorteio da Mega da Virada. A Portaria SPA/MF nº 1.656 estipula os percentuais que os jogadores devem receber conforme o percentual de dezenas que acertarem.

Qual a premiação para cada faixa de acerto?

A Mega da Virada premia apenas volantes com seis, cinco ou quatro acertos — chamados de sena, quina e quadra. 

A Portaria 1.656 estipulou novos percentuais do prêmio final que cada grupo tem direito.

  • Sena - 90% do prêmio;
  • Quina - 5% do prêmio;
  • Quadra - 5% do prêmio.

Os jogadores podem realizar apostas até dia 31 de dezembro, às 20h.

Apostador preenche Mega-Sena em uma casa lotérica

Jogos podem ser realizados online ou presencialmente (Elza fiúza/ABr)

Valor do prêmio da Mega da Virada em 2025

Após o sorteio realizado no último sábado, 20, o prêmio da Mega da Virada acumulou. O montante estimado é de R$ 1 bilhão.

A Mega da Virada é um prêmio que não acumula. Sendo assim, o valor é entregue para a aposta que fizer o maior número de acertos e não há chance de que o dinheiro seja postergado para outro concurso.

No entanto, ela cresce com acréscimo de jogos anteriores da Mega-Sena finalizados sem vencedores.

O valor entregue para os vencedores — caso tenha mais de um — pode variar de acordo com o estilo de aposta e cotas nos 'bolões'. 

As apostas podem ser realizadas individualmente ou em grupo. No caso dos jogos coletivos, cada participantes tem direito de duas a 100 cotas. 

Como é a distribuição do prêmio

Nos 'bolões', o valor é distribuído igualmente entre as cotas premiadas.

Porém, cada jogador pode receber uma quantia diferente segundo o número de cotas que possui.

Para quitar premiações acima de R$ 10 mil, a Caixa solicita o prazo mínimo de dois dias úteis. 

Quando é o sorteio da Mega da Virada?

O sorteio da Mega da Virada será realizado às 22h do dia 31 de dezembro. 

O jogo é transmitido no canal oficial da Caixa e é finalizado antes da virada de ano para 2026.

Como sacar o prêmio

Para sacar o prêmio presencialmente nas casas lotéricas é preciso apresentar o volante e documento de identificação.

A princípio, quem estiver com o volante é dono presumido dos acertos marcados ali. Por isso, é importante anotar o nome completo e CPF no verso para evitar roubos e furtos.

Jogadores premiados em apostas realizadas online recebem o montante no portal ou aplicativo Caixa.

O valor fica disponível por 90 dias e depois disso, caso ninguém se apresente, é remanejado para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

