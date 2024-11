Quais sites evitar na Black Friday 2024? Veja lista

Quem está acostumado a fazer compras online, geralmente toma alguns cuidados com relação aos sites que confia para inserir informações pessoais, como dados do cartão de crédito, CPF e endereço. Mas, com a chegada da Black Friday, muita gente é impactada com links de terceiros e promoções suspeitas.

A cada Black Friday, as denúncias de golpes online só aumentam e isso fez com que o Procon de São Paulo divulgasse uma lista de sites suspeitos e que devem ser evitados, já que receberam diversas reclamações de consumidores.

Confira a lista com mais 80 sites para evitar durante a Black Friday, além de dicas para se proteger de golpes e fraudes durante a época com mais descontos do ano.

Esse site é golpe: um clássico da Black Friday

A melhor forma dos criminosos terem acesso a todos os seus dados e fazer com que você transfira dinheiro e pague boletos falsos é a partir de sites de produtos que nunca vão chegar na sua casa.

Quando o assunto é site, existem várias formas de te enganar: desde a criação de uma suposta loja real, com redes sociais, diversas formas de pagamento e promoções imperdíveis, como também a imitação de lojas famosas que já são de confiança do público.

Para não cair em golpe na Black Friday, é preciso ter cautela durante as compras, verificando todo o conteúdo e informações do site para ter certeza de que é confiável fornecer informações pessoais, como o número do cartão, endereço e CPF.

Como se proteger de golpes em sites durante a Black Friday

Ninguém quer ter dor de cabeça e perder dinheiro quando, na verdade, o objetivo era pagar mais barato. Veja alguns passos para seguir antes de realizar uma compra online na Black Friday:

Verifique a URL do site : confira se onde está escrito “www” um cadeado está ao lado, bem como se o site começa com “https://” ao clicar na barra; Pesquise sobre a loja : cheque a reputação da loja em sites como Reclame Aqui e as redes sociais. Veja também se o site fornece CNPJ, endereço e todos os canais de atendimento de forma clara; O link do link : sempre acesse pesquisando o site da loja, ao invés de clicar em links a partir de propagandas anúncios nas redes; Não forneça dados pessoais desnecessários : sites legítimos não vão te pedir informações como senhas de e-mail ou senhas de banco; Desconfie de erros de português : falhas no texto ou erros de português são a cara do golpe, fuja; Monitore suas transações : sempre acompanhe o extrato do cartão, para identificar rapidamente cobranças indevidas.

Lista completa de sites para evitar na Black Friday

Além de fazer todas essas checagens para você não cair em um golpe, o PROCON-SP divulgou 80 sites que são recorde de reclamações dos usuários, sugerindo que não são confiáveis e devem ser evitados. Confira a lista: