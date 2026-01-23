Ibovespa sobe na abertura e pode renovar máximas pelo 4º dia seguido

Nesta sexta-feira, 23, o Ibovespa terá um desafio para bater o recorde de maior pontuação intradiária: ultrapassar os 177.742 pontos que atingiu na sessão de ontem. Há condições para que isso aconteça. A agenda de indicadores econômicos que costumam mexer com o mercado está praticamente esvaziada. Petróleo e minério de ferro sobem no mercado internacional, o que, via de regra, dá suporte a Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3), respectivamente.

Até ontem o Ibovespa acumulava alta de 9% no ano até agora e reunia condições para ter a melhor semana desde o final de 2022. É difícil prover quando os investidores vão aproveitar as altas recentes para embolsar lucros. Não parece ser o caso de hoje, já que o Ibovespa volta a subir nos primeiros negócios do dia.

Por volta das 10h15 (horário de Brasília), o Ibovespa avançava 0,5%, aos 176.468 pontos e se seguir assim, ainda que não renova o intraday vai renovar o recorde de fechamento pelo quarto dia consecutivo.

O fluxo estrangeiro continua positivo e crescendo este ano. A entrada de recursos gringos superam saídas em quase 9 bilhões nos primeiros 20 dias de janeiro. É mais de um terço de todo o fluxo estrangeiro do ano de 2025.

Nos Estados Unidos, os índices futuros indicam para uma abertura em baixa das bolsas. Dirigentes da Otan (Organização Nacional do Atlântico Norte) e da Dinamarca se reúnem hoje para discutir a tão desejada anexação da Groenlândia ao território americano, uma insistência do presidente Donald Trump que tem sido pouco apoiada pela comunidade internacional e afastado o investidor de Wall Street.

Esta semana, em Davos, durante sua participação no Fórum Econômico Mundial, Trump amenizou o tom sobre o tema, ao dizer que não pretende usar força bélica no alcance de seu objetivo. Nesse mesmo dia, o presidente anunciou a retirada de tarifas de importação que seriam impostas a aliados da Dinamarca a partir do dia 1º de fevereiro.

No mesmo horário em que o Ibovespa subia, os futuros do S&P 500 operavam praticamente estáveis, com uma ligeira baixa de 0,1%. O Dow Jones futuro caia 0,3% e o pré-mercado da Nasdaq, recuava 0,13%.

O dólar oscila sem direção nas primeiras horas de negociação, após chegar a menor cotação desde novembro, e também era negociado próximo da estabilidade, a R$ 5,285.