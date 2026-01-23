Por que 2026 pode ser o maior ano da história para quem quer empreender?

Se você está pensando em abrir um negócio, não está sozinho, e talvez nunca tenha existido um momento tão promissor quanto agora. De acordo com dados recentes, os EUA já somam quase 30 milhões de solopreneurs, empreendedores individuais que movimentam 1,7 trilhão de dólares por ano.

Mais do que números impressionantes, o que chama atenção é o ritmo de crescimento. Só em novembro de 2025, foram registradas 535 mil novas empresas, um recorde histórico. E esse movimento está longe de ser restrito aos grandes centros urbanos: pesquisas mostram que o empreendedorismo tem crescido 2,5 vezes mais rápido em áreas rurais do que nas cidades.

Mas afinal, o que está por trás dessa nova onda empreendedora e por que agora pode ser a melhor hora para começar? As informações foram retiradas de Inc.

As forças por trás da nova explosão de empreendedores

O papel da inteligência artificial

Segundo o LinkedIn, 47% dos novos fundadores afirmam que a IA os incentivou a empreender Isso porque ferramentas de IA estão tornando possível o que antes exigia grandes equipes, orçamentos altos e estrutura complexa.

Automação de tarefas, análise de dados e até geração de conteúdo estão ao alcance de qualquer pessoa com um computador — e uma boa ideia.

Autonomia como resposta à incerteza

Com a instabilidade no mercado de trabalho e o avanço da tecnologia ameaçando cargos tradicionais, muitas pessoas estão assumindo o controle do próprio futuro.

Para alguns, é uma oportunidade de se reinventar; para outros, é a única alternativa diante do desemprego. Em ambos os casos, empreender virou sinônimo de segurança (e não o contrário).

Empreender nunca foi tão acessível

Outro estudo mostrou que, hoje, não há mais “época certa” para começar um negócio. A barreira de entrada caiu drasticamente. Criar uma marca, abrir um CNPJ, lançar um produto e começar a vender pode acontecer em questão de dias — com baixo investimento e muito aprendizado disponível online.

Novas regras, novos modelos — e um novo perfil empreendedor

Diferente da lógica do Vale do Silício, essa nova geração de empreendedores nem sempre busca capital de risco.

Muitos preferem crescer com os próprios recursos, testando o modelo de negócio aos poucos, ouvindo seus públicos e ajustando ao longo do caminho.

Consultorias, marcas próprias, SaaS minimalistas e negócios digitais estão entre os mais populares. Áreas como moda, beleza e educação também ganham força, especialmente quando combinam propósito com inovação.

Esse novo empreendedor é guiado por três forças:

Acesso à tecnologia D esejo por liberdade M entalidade de execução

