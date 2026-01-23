Invest

Mega Sena 2.963: ninguém acerta e prêmio acumula para R$ 63 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado, 24

SBT News

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08h34.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.963 da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira, 22. Com o resultado, o prêmio máximo acumulou e chegou a R$ 63 milhões.

Os números sorteados do concurso 2.963 foram: 06 - 20 - 34 - 44 - 53 - 57

A quina teve 31 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 70.338,73 cada. Outros 2.684 apostadores acertaram quatro números e, cada um, receberá o prêmio de R$ 1.339,13

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado,  24. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42.

Segundo dados da Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta de seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões.

Já com uma aposta com 20 dezenas, maior número permitido, as chances sobem para uma a cada pouco mais de 1,2 mil. A jogada, no entanto, custa mais de R$ 232 mil.

