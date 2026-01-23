Future of Money

Ausência de direção clara pode limitar avanço do bitcoin, diz especialista

Especialista aponta perspectivas para o bitcoin, negociado na casa dos US$ 89 mil

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10h51.

Nesta sexta-feira, 23, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 89 mil, apresentando pouca variação de preço nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo não tem uma "direção clara" de movimento de alta ou queda, por falta de catalisadores, segundo um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.311, com alta de 0,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 24 pontos.

"O bitcoin registrou uma pequena alta, refletindo o clima de alívio global. A expectativa de curto prazo para o ativo neutra é levemente positiva. O otimismo moderado nos mercados acionários e o movimento de risco global ampliado pela expectativa de estabilidade monetária podem sustentar suporte técnico ao bitcoin. Além disso, a pressão baixista no dólar cria um ambiente macro que tende a favorecer ativos de risco, incluindo cripto", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Contudo, a ausência de um catalisador macro claro adicional, como uma surpresa nas decisões de política monetária ou dados macroeconômicos mais fracos, limita um avanço forte e imediato. Assim, o bitcoin provavelmente seguirá consolidando ou com tendência de leve alta enquanto os investidores aguardam novos dados e anúncios de bancos centrais", acrescentou.

