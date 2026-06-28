Austrália quer proibir publicidade de apostas esportivas na TV e em estádios

O governo australiano, liderado pelo primeiro-ministro Anthony Albanese, apresentou um plano para restringir anúncios, patrocínios e promoções de apostas esportivas. A medida responde a um inquérito parlamentar que acusou o setor de induzir comportamentos de risco e mirar crianças. Embora tenha outras modalidades, as apostas esportivas (excluindo corridas) são o segmento que mais cresce no país, superando as loterias.

O cenário de prejuízos

A Austrália lidera as estatísticas mundiais de perdas financeiras com jogos. No ano fiscal encerrado em junho de 2024, os australianos perderam, de forma líquida, 32,2 bilhões de dólares australianos (AU$). Em 2025, o adulto australiano médio perdeu AU$ 1.198 — valor 50% maior do que qualquer outra nacionalidade.

O impacto social e de saúde das apostas custou AU$ 19,3 bilhões ao país em 2023, com associação a problemas como a violência doméstica. Cerca de 88,5% das apostas esportivas são feitas online, e o número de homens que apostam em esportes saltou 57% nos últimos sete anos.

As novas regras propostas

O pacote de restrições do governo federal prevê limites rígidos a partir de janeiro do próximo ano. Entre eles, a proibição total de comerciais de apostas em transmissões ao vivo entre 6h e 20h30, e limite de três inserções por hora em outros programas nesse intervalo.

Anúncios em horários de transporte escolar ficam vetados, assim como a exibição de cotações (odds), celebridades ou atletas. Marcas ficam banidas de arenas e uniformes. Na internet, anúncios só serão permitidos para adultos logados que não optaram pelo bloqueio. Canais e sites exclusivos de corridas de cavalo e apostas tradicionais ficam isentos.

Críticas e impacto econômico

"A realidade é que isso é o mínimo do mínimo, e representa uma capitulação total aos interesses instalados", afirmou o senador independente David Pocock ao Nikkei Asia.

Ativistas criticam o plano por ignorar a recomendação do Murphy Report (2023), que exigia o banimento total e gradual de qualquer publicidade e bônus de apostas. O próprio governo estima que a medida reduzirá o volume anual de apostas em apenas 0,8% (AU$ 62,7 milhões).

Por outro lado, os setores afetados projetam perdas financeiras. As ligas esportivas (como a AFL e a NRL) devem sofrer um impacto anual de AU$ 47,3 milhões em receitas, enquanto as emissoras estimam uma perda de AU$ 19,2 milhões.

O risco do mercado ilegal

Representantes do setor de apostas alertam que a perda de visibilidade das marcas licenciadas pode empurrar os cidadãos para o mercado ilegal no exterior. O argumento não é exclusivo da Austrália: reguladores ao redor do mundo, incluindo no Brasil, identificam que restrições mal calibradas tendem a fortalecer plataformas clandestinas sem fiscalização ou proteção ao apostador.

*com agências internacionais