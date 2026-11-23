O fim da era do juro zero nos países desenvolvidos mudou a conta de quem decide para onde mandar o dinheiro global. Com os títulos americanos voltando a pagar juro real positivo, mercados emergentes como o Brasil passaram a disputar capital com destinos considerados mais seguros, e oferecer taxas altas deixou de ser suficiente para atrair o investidor estrangeiro.

A avaliação é de Gabriela Santos, estrategista-chefe de mercados para as Américas da J.P. Morgan Asset Management, em entrevista à EXAME.

"Há muito mais competição por capital, e agora ter só uma história boa de juros, mas com mais turbulência em outros aspectos, não consegue atrair o mesmo nível de fluxo estrangeiro", afirma.

Inteligência artificial e juro real disputam o mesmo dinheiro

Segundo Gabriela, dois movimentos dominaram as decisões dos investidores globais em 2026. O primeiro é a inteligência artificial, com foco nos Estados Unidos e em emergentes que lideram a cadeia de semicondutores, como Coreia do Sul e Taiwan. O segundo é a alta dos juros, que levou o rendimento real dos países desenvolvidos a um patamar mais atrativo.

Nos Estados Unidos, os juros subiram até 1 ponto percentual neste ano, a depender do vencimento. Na margem, o investidor americano tem colocado mais dinheiro na renda fixa do próprio país.

"O investidor também busca crescimento e, com isso, olha o diferencial de juro real com outros países e olha o mercado acionário. Só que tem que valer a pena, dado um juro real mais normal hoje nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos", diz.

Além do juro real que voltou ao normal nos países ricos, ela cita outras fontes de retorno que puxam esse dinheiro, como inteligência artificial, defesa, infraestrutura e mudanças de governança corporativa na Ásia.

Japão e Europa chamam o investidor de volta para casa

Gabriela descreve um movimento de mão dupla. De um lado, há países atraindo capital com novas oportunidades. De outro, governos que precisam de recursos estão incentivando seus próprios investidores a voltar ao mercado local. "Estou pensando no Japão como um grande exemplo, mas a Europa também", afirma.

Para ela, o resultado amplia o leque de quem investe globalmente. "Não é só Brasil ou Estados Unidos. É Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia, Taiwan. Tem muito mais oportunidades no mercado internacional, e é importante diversificar globalmente."

Dólar deve perder fôlego, mas emergente precisa de mais que juro

No curto prazo, o que move as moedas é a direção do diferencial de juros, segundo a estrategista. Na última semana, a forte mudança nas apostas para os juros americanos favoreceu os Estados Unidos e fortaleceu o dólar.

Daqui para frente, porém, ela avalia que boa parte desse movimento já está nos preços, o que deve trazer mais estabilidade aos juros americanos e menos valorização da moeda.

No horizonte mais longo, a leitura é de que o dólar ainda tem algum espaço para se desvalorizar, especialmente frente às moedas asiáticas, depois de já ter perdido terreno para o euro e o iene no ano passado. O motivo é a própria realocação, já que muitos fluxos tinham ido para os Estados Unidos por falta de opção.

Para os emergentes, a conta é mais exigente. Ter juro real positivo ainda atrai capital e coloca um piso na moeda, diz Gabriela. "Mas não é só o diferencial de juros. Tem que ter também previsibilidade da situação fiscal e das condições econômicas locais."

E a concorrência pesa quando o cenário piora. "Se a história não está boa, o investidor tem outras opções hoje em dia. E isso pode gerar turbulência quando a situação se torna menos favorável."

Na semana passada, o dólar se aproximou de R$ 6, no maior nível desde abril de 2025, com dúvidas sobre a equipe econômica do próximo governo e o compromisso com o ajuste fiscal. O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) mostrou que a bolsa brasileira está 60% mais barata que a americana, mas reduziu a exposição ao país por causa do quadro fiscal e dos juros altos.

Fed deve fazer um mini-ciclo de alta, diferente de 2022

Para Gabriela, a reprecificação dos bancos centrais é a segunda grande história de 2026, ao lado da mudança de fase da inteligência artificial. O movimento ganhou força depois do início da guerra no Irã, no fim de fevereiro, que elevou os preços de energia.

"Daqui para frente, a gente deveria esperar um pouco mais de estabilidade e um teto ao longo da curva americana", diz.

O dado de inflação mais recente mudou a visão da equipe dela na margem. Antes, a expectativa era de mais uma alta em dezembro, o que completaria um ciclo de 0,5 ponto. Agora, pode haver outra em janeiro ou março, com 0,75 ponto no cenário-base.

A ata da última reunião do Fed mostrou dirigentes dispostos a discutir até uma alta maior que 0,25 ponto em dezembro, caso a inflação piore.

Gabriela vê um ciclo "super mini" e uma situação muito diferente da de 2022. "É muito mais uma inflação pontual, com alguns choques de oferta, principalmente de energia, do que uma inflação gerada pela demanda. A demanda simplesmente não está tão forte como estava alguns anos atrás."

Crédito americano paga o maior juro em quase 15 anos

A alta das taxas, para a gestora, abre uma janela na dívida corporativa e no crédito ligado ao consumidor americano, que oferecem rendimentos que não se viam, em alguns casos, havia quase 15 anos. Hoje, os títulos de empresas com grau de investimento rendem cerca de 5,5% ao ano, e os de high yield, de maior risco, cerca de 7,5%.

Ela diz que as empresas americanas estão preparadas para juros mais altos por três motivos. O primeiro é o lucro, que cresce cerca de 30% na comparação anual nos três trimestres já divulgados. Metade desse avanço vem da tecnologia, mas, excluindo tecnologia e energia, o ganho ainda é de cerca de 15%. O segundo é que 98% da dívida americana é prefixada e de prazo relativamente longo, o que atrasa o efeito da alta de juros no custo das empresas. O terceiro é o tamanho do ciclo do Fed.

Os prêmios cobrados das empresas também seguem baixos. Uma companhia com grau de investimento capta a cerca de 0,8 ponto acima dos Treasuries, e uma de high yield, a 3 pontos ou menos. O risco, segundo ela, está na periferia, entre as companhias mais endividadas, com balanços frágeis e sem crescimento de receita, como aconteceu recentemente com as neoclouds. Por isso, a preferência da gestora é por emissores de maior qualidade.

Por que a inteligência artificial não repete a bolha de 2000

A entrevista foi feita antes de a Nasdaq ter a pior semana desde 2020, mas Gabriela já descrevia um mercado mais nervoso com tecnologia desde o fim de junho. Para ela, a turbulência vem da troca de capítulo na história da IA, em que o mercado deixa de premiar as empresas que constroem a infraestrutura e passa a cobrar a monetização da tecnologia.

Os fundamentos, diz, seguem fortes. Os balanços do terceiro trimestre mostraram demanda "extraordinariamente forte" por inteligência artificial, e o lucro do setor de tecnologia cresce cerca de 60% na comparação anual. "O temor de bolha em si acalmou muito com os resultados absolutamente extraordinários deste ano das grandes companhias de tecnologia."

Ela cita as hyperscalers como exemplo. As gigantes que lideram o investimento em data centers não estão gastando com base em uma promessa, segundo a estrategista, porque já veem nos resultados uma demanda forte por serviços de nuvem. A volatilidade, explica, vem do fato de o investidor sempre olhar para frente e considerar que boa parte disso já está no preço.

A comparação com a bolha da internet, para ela, não se sustenta. "Os anos 2000 vieram também com um grande ciclo de capex relacionado à internet, mas com muita promessa, muito sonho e sem crescimento de lucro. É um episódio muito diferente."