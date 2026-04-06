A queda da Selic já começou e pode mudar seu bolso mais do que você imagina

Colunista da EXAME
Publicado em 6 de abril de 2026 às 13h20.
Quem toma decisões financeiras olhando apenas para o presente quase sempre chega atrasado. O melhor momento é quando você entende para onde os juros estão indo. E agora, pela primeira vez em quase dois anos, a direção parece clara: a Selic começou a cair. Para quem toma crédito, renegocia dívidas ou planeja investir, entender essa trajetória vale mais do que acompanhar o número da semana.
Após um ciclo de alta iniciado em setembro de 2024, que elevou a Selic de 10,75% a 15,00% ao ano em junho de 2025, a taxa ficou nesse patamar por cerca de nove meses e começou a recuar em março de 2026, com o primeiro corte para 14,75%, decidido pelo Copom, o comitê de política monetária do Banco Central. A mudança marca um ponto de inflexão relevante. A Selic influencia diretamente os juros cobrados em empréstimos, financiamentos e cartão de crédito, além da rentabilidade das aplicações financeiras e das decisões de consumo, investimento e contratação das empresas.
E a importância da Selic vai além do controle da inflação. Um estudo de 2025 (Góes, Avritzer e Brochier), com dados de 2011 a 2024, mostra que a queda dos juros, sobretudo a partir de níveis elevados, como o atual, tende a estimular a atividade econômica, com aumento do emprego e expansão do crédito. Por isso, sua trajetória deve ser acompanhada de perto por famílias, empresários e investidores.
Mais importante do que o nível atual é a direção para onde a taxa vai. A economia reage menos ao número de hoje e mais ao caminho esperado dos juros. É nesse ponto que entra o Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central que reúne projeções de mercado para inflação, PIB, câmbio e Selic. No relatório de 20 de março de 2026, a mediana das expectativas apontava 12,50% ao fim deste ano e 10,50% ao fim de 2027. Esse é o horizonte que empresas e investidores já estão usando para tomar decisões.
Para as pessoas físicas, a queda da Selic traz dois efeitos principais. O primeiro é um alívio gradual no crédito. Financiamentos, empréstimos e renegociações tendem a ficar menos pesados ao longo do tempo, ainda que com defasagens e repasse parcial pelos bancos. Para ter uma ideia concreta, um empréstimo pessoal de R$ 50 mil em 36 parcelas, contratado hoje com a Selic a 14,75%, pode custar cerca de R$ 1.900 por mês. Com juros próximos de 10,50%, a parcela cairia para algo em torno de R$ 1.700, uma diferença relevante, mas bem menor do que a variação da taxa básica.
O segundo efeito aparece nos investimentos. Com juros menores, aplicações conservadoras continuam importantes, mas passam a render menos. O Tesouro Selic, por exemplo, acompanha esse movimento. Para quem quer manter a rentabilidade real do patrimônio, isso exige mais estratégia.
Com a Selic ainda em patamar elevado, a janela para travar juros altos por mais tempo ainda não está fechada. Nesse contexto, pode fazer sentido, com cautela, buscar alternativas como títulos prefixados ou atrelados à inflação, como os indexados ao IPCA, que permitem garantir uma taxa hoje para o futuro. Ao mesmo tempo, juros mais baixos tendem a melhorar o ambiente para ativos com maior potencial de retorno, como ações, fundos imobiliários e crédito privado, embora com mais risco e oscilações. A decisão deve sempre considerar o prazo, a tolerância ao risco e a necessidade de liquidez de cada investidor.
Para as empresas, a queda da Selic reduz o custo do capital. Projetos antes inviáveis podem voltar ao radar, especialmente os que dependem de financiamento. O custo de carregar estoques, antecipar recebíveis ou rolar dívidas também tende a cair. Setores mais dependentes de crédito, como construção, varejo de bens duráveis e atividades intensivas em investimento, costumam sentir esse movimento com mais força.
Isso não quer dizer que o nível da Selic resolve tudo na economia. Seus efeitos e o próprio nível dependem da inflação, do mercado de trabalho, das condições fiscais e da confiança na economia. Ainda assim, mesmo com a Selic projetada para o fim de 2027 em torno de 10,50%, o Brasil seguiria entre os países com juros reais elevados. Ou seja, embora a queda dos juros represente um alívio, o ambiente ainda exigirá cautela.
Ao se confirmar a previsão de queda ao longo das próximas reuniões do Copom, não será apenas um número que muda, mas o custo do dinheiro no tempo, que afeta cada decisão financeira. Quem entender os próximos movimentos antes que eles sejam percebidos pela maioria das pessoas será capaz de se posicionar melhor para negociar dívidas e aproveitar oportunidades.
Referências: Góes, Maria Cristina Barbieri, et al. "How insensitive: the effect of monetary policy on credit and income distribution in Brazil." (2025).
Observação: Os valores simulados de parcelas são estimativas didáticas baseadas em spreads médios de mercado para crédito pessoal, utilizados exclusivamente para ilustrar o efeito da variação da Selic. Condições reais variam conforme instituição financeira, perfil de crédito e prazo contratado.