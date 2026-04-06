A queda da Selic já começou e pode mudar seu bolso mais do que você imagina

Mais importante do que o nível atual é a direção para onde a taxa vai. A economia reage menos ao número de hoje e mais ao caminho esperado dos juros. É nesse ponto que entra o Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central que reúne projeções de mercado para inflação, PIB, câmbio e Selic. No relatório de 20 de março de 2026, a mediana das expectativas apontava 12,50% ao fim deste ano e 10,50% ao fim de 2027. Esse é o horizonte que empresas e investidores já estão usando para tomar decisões.