A Amazon começou a vender nesta nesta sexta-feira, 9, nos Estados Unidos, a versão oral do remédio para obesidade Wegovy, da Novo Nordisk. O medicamento já pode ser adquirido por meio da Amazon Pharmacy, farmácia digital da empresa, com preços a partir de US$ 25 para quem tem plano de saúde e US$ 149 para pagamento à vista.

A novidade amplia o alcance da farmacêutica dinamarquesa no setor de perda de peso, hoje dominado pelas injeções semanais da própria Novo Nordisk e da rival Eli Lilly.

O comprimido, de uso diário, começou a ser distribuído nos Estados Unidos na última segunda. Com um dos menores preços à vista entre os tratamentos do tipo, a versão oral é parte da estratégia da farmacêutica para atrair pacientes que evitam o uso de agulhas ou consideram os tratamentos injetáveis excessivamente agressivos.

Além da venda pelo site, a Amazon informou que nas próximas semanas o remédio estará disponível em quiosques automatizados da One Medical, rede de clínicas adquirida pela empresa em 2022 por US$ 3,9 bilhões.



A Amazon vende medicamentos?

A Amazon Pharmacy foi criada em 2020, dois anos após a companhia comprar a startup PillPack por US$ 750 milhões. Com isso, a gigante do comércio eletrônico passou a oferecer serviços farmacêuticos com promessa de entrega rápida — incluindo entregas no mesmo dia em quase metade do território americano — e preços transparentes.

Embora não revele o número de clientes do serviço, analistas consultados pela CNBC projetam que a divisão farmacêutica da Amazon possa gerar cerca de US$ 2 bilhões em receita anual.

Nos últimos meses, a Amazon Pharmacy tem ampliado parcerias no setor. Em outubro, firmou acordo com a WeightWatchers para entrega de medicamentos para emagrecimento a seus assinantes. Também colabora com a Eli Lilly para a distribuição do Zepbound, outro remédio para obesidade.

O comprimido Wegovy também pode ser adquirido em mais de 70 mil farmácias americanas, incluindo redes como CVS e Costco, além de serviços de telemedicina como Ro, LifeMD, GoodRx, NovoCare e a própria WeightWatchers.

Um acordo firmado em novembro entre a Novo Nordisk e a administração do ex-presidente Donald Trump prevê ainda a venda do medicamento no site TrumpRx — plataforma de venda direta ao consumidor, com lançamento previsto para janeiro.

A Novo Nordisk lidera o mercado de medicamentos para obesidade, mas enfrenta concorrência direta da Eli Lilly, que deve receber em breve a aprovação da FDA para um comprimido concorrente.

Segundo especialistas, a chegada de tratamentos orais pode transformar o setor, facilitando o acesso para pessoas que antes rejeitavam terapias injetáveis. A estimativa é que isso crie uma nova base de pacientes e aumente a penetração dos medicamentos no combate à obesidade nos EUA.