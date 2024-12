Farmácia online? Com novidade, Amazon pode gerar US$ 2 bilhões neste ano

O negócio de farmácias online da Amazon está atraindo mais interesse dos clientes e pode gerar cerca de US$ 2 bilhões em receita este ano, de acordo com a empresa financeira Evercore.

Em nota publicada recentemente, Mark Mahaney, analista da Evercore, destacou o crescente interesse e uso da Amazon Pharmacy.

Um recorde de 45% dos clientes da Amazon agora estão "extremamente interessados" ou "muito interessados" em comprar medicamentos online da empresa, ante apenas 34% no ano passado e 14% em 2020. Foi o maior aumento ano a ano na intenção de compra de produtos farmacêuticos entre os compradores da Amazon nos últimos 8 anos. A Evercore realizou a pesquisa em junho e incluiu 1.100 entrevistados.

A pesquisa também descobriu que um recorde de 13% dos clientes da Amazon compraram produtos farmacêuticos na plataforma, em comparação com apenas 9% no ano passado.

Tudo isso pode resultar em cerca de US$ 2 bilhões em receita para o negócio de farmácias da Amazon, estimou a Evercore.

De acordo com o Business Insider, o negócio de farmácias tem expectativa de atingir US$ 1,8 bilhão em vendas para Amazon neste ano. No ano passado, esse número foi de US$ 1,25 bilhão.

Muito espaço para crescer

O crescimento da Amazon neste espaço está pressionando também os negócios de farmácias de varejo. Na terça-feira, o Wall Street Journal relatou que a Walgreens estava em negociações para ser vendida a uma empresa de private equity.

A Evercore acredita que metade dos domicílios com assinatura Prime acabará comprando medicamentos online na Amazon, o que pode resultar em US$ 33 bilhões em receita adicional e US$ 1,6 bilhão em lucro operacional nos próximos 3 a 5 anos.

Mahaney também escreveu que a Amazon está expandindo agressivamente seu serviço de entrega no mesmo dia para produtos farmacêuticos, observando um anúncio recente para cobrir quase metade dos consumidores dos EUA até o final de 2025. Ele também destacou o tamanho do mercado de prescrição médica dos EUA, cerca de US$ 435 bilhões, do qual a Amazon Pharmacy penetrou menos de 1%.