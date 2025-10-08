Invest

Amazon vai vender medicamentos controlados em máquinas eletrônicas nos EUA

Serviço será oferecido para moradores de Los Angeles, na Califórnia, que se consultarem pela rede de atendimento One Medical, adquirida pela Amazon em 2023

Reprodução: Amazon

Redação Exame

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19h12.

Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 19h22.

A Amazon anunciou que, a partir de dezembro de 2025, implementará máquinas de autoatendimento para a venda de medicamentos controlados aos pacientes do One Medical, sua rede de atendimento primário à saúde nos Estados Unidos. Com isso, os clientes não precisarão enfrentar filas nas farmácias físicas e poderão retirar seus medicamentos logo após a consulta.

O novo serviço estará disponível inicialmente apenas em Los Angeles, no Estado da Califórnia.

Segundo a Amazon, as máquinas de autoatendimento transportarão centenas de medicamentos comumente prescritos, incluindo antibióticos, inaladores e tratamentos para pressão arterial, além de medicamentos para gripes e alergias.

"Sabemos que, quando os pacientes precisam ir à farmácia novamente depois de consultar o médico, muitas receitas nunca são atendidas", disse Hannah McClellan, vice-presidente de operações da Amazon Pharmacy. "Ao levar a farmácia diretamente ao ponto de atendimento, estamos removendo uma barreira crítica e ajudando os pacientes a iniciar o tratamento quando mais importa — imediatamente."

Como vai funcionar?

Para obter medicamentos nos quiosques, os pacientes devem primeiro criar uma conta na Amazon Pharmacy e agendar uma consulta em qualquer unidade One Medical participante. Em seguida, podem solicitar ao médico que envie as prescrições pela própria plataforma. O pagamento pelos medicamentos é feito pelo aplicativo da Amazon. Após a consulta, os pacientes poderão retirar os medicamentos "em poucos minutos" escaneando um código QR no aplicativo.

A Amazon também informou que pessoas que não assinam o serviço também poderão marcar consultas e utilizar os quiosques para retirar medicamentos.

Amazon Pharmacy

A Amazon Pharmacy foi criada em 2020. A plataforma de farmácia online permite que os usuários comprem seus medicamentos e solicitem reposição pelo celular ou outros dispositivos, recebendo-os em casa.

Em fevereiro de 2023, a empresa adquiriu a One Medical, uma clínica de atendimento primário com unidades em todo o país.

