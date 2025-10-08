Amazon vai vender medicamentos controlados em máquinas eletrônicas nos EUA

A Amazon anunciou que, a partir de dezembro de 2025, implementará máquinas de autoatendimento para a venda de medicamentos controlados aos pacientes do One Medical, sua rede de atendimento primário à saúde nos Estados Unidos. Com isso, os clientes não precisarão enfrentar filas nas farmácias físicas e poderão retirar seus medicamentos logo após a consulta.

O novo serviço estará disponível inicialmente apenas em Los Angeles, no Estado da Califórnia.

Segundo a Amazon, as máquinas de autoatendimento transportarão centenas de medicamentos comumente prescritos, incluindo antibióticos, inaladores e tratamentos para pressão arterial, além de medicamentos para gripes e alergias.

"Sabemos que, quando os pacientes precisam ir à farmácia novamente depois de consultar o médico, muitas receitas nunca são atendidas", disse Hannah McClellan, vice-presidente de operações da Amazon Pharmacy. "Ao levar a farmácia diretamente ao ponto de atendimento, estamos removendo uma barreira crítica e ajudando os pacientes a iniciar o tratamento quando mais importa — imediatamente."

Como vai funcionar?

Para obter medicamentos nos quiosques, os pacientes devem primeiro criar uma conta na Amazon Pharmacy e agendar uma consulta em qualquer unidade One Medical participante. Em seguida, podem solicitar ao médico que envie as prescrições pela própria plataforma. O pagamento pelos medicamentos é feito pelo aplicativo da Amazon. Após a consulta, os pacientes poderão retirar os medicamentos "em poucos minutos" escaneando um código QR no aplicativo.

A Amazon também informou que pessoas que não assinam o serviço também poderão marcar consultas e utilizar os quiosques para retirar medicamentos.

Amazon Pharmacy

A Amazon Pharmacy foi criada em 2020. A plataforma de farmácia online permite que os usuários comprem seus medicamentos e solicitem reposição pelo celular ou outros dispositivos, recebendo-os em casa.

Em fevereiro de 2023, a empresa adquiriu a One Medical, uma clínica de atendimento primário com unidades em todo o país.