Wegovy começa a ser vendido nos EUA por US$ 149

Dose inicial do Wegovy varia de 1,5 miligrama e 4 mg. Tratamentos com concentração maior podem custar até US$ 299 por mês

Medicação da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk começou a ser comercializada nesta segunda-feira, 5 (AFP/AFP)

Gabriela Pessanha

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13h46.

Nesta segunda-feira, 5, a farmacêutica Novo Nordisk começou a comercializar a versão em comprimido do Wegovy nos Estados Unidos. A medicação é utilizada para perda de peso em tratamentos contra a obesidade.

Para os pacientes que realizam o tratamento sem reembolso dos seguros de saúde, o custo mensal fica entre US$ 149 e US$ 299.

A medicação foi autorizada pela agência reguladora americana (FDA) em 22 de dezembro de 2025. Ela é indicada para adultos com obesidade e sobrepeso associado a outras doenças.

A recomendação é que o tratamento seja complementado com dieta de baixa caloria e exercícios físicos.

Custo da medicação para emagrecimento nos EUA

As doses iniciais variam entre 1,5 miligrama e 4 mg, com valor de US$ 149 por mês. No entanto, a partir de 15 de abril os comprimidos com concentração de 4 mg passam a custar US$ 199.

Dosagens mais altas, de 9 mg a 25 mg, custarão cerca de US$ 299.

Para a americana Reuters, o sucesso da medicação está atrelado ao custo para pacientes que precisam arcar com o valor integral do tratamento.

Os injetáveis mais conhecidos para tratamento de obesidade custam em média US$ 1.000 por mês nos EUA. Por isso, a Novo Nordisk inova com um tratamento de valor mais acessível.

A democratização também se estende para as seringas do Wegovy, que passaram a custar US$ 349 em novembro do ano passado.

Como funciona o Wegovy?

Em nota à imprensa, a Novo Nordisk informou que o tratamento se baseia na semaglutida, princípio que também é utilizado no Ozempic.

A farmacêutica destaca que 76% dos participantes que utilizaram a medicação perderam pelo menos 5% do peso corporal.

Um estudo clínico de fase 3 chamado OASIS 4 com duração de 64 semanas comparou os resultados do remédio com o placebo.

Pacientes que utilizaram o Wegovy perderam em média 17% do peso, enquanto o outro grupo perdeu 3%.

Como a maioria dos remédios, o Wegovy também tem efeitos colaterais, como náuseas, diarreias e vômitos. No entanto, os efeitos observados são semelhantes aos da versão injetável.

Impacto do Wegovy no mercado

Ao comunicar o lançamento, a dinamarquesa Novo Nordisk afirmou que o Wegovy Pill é o primeiro medicamento oral da classe dos agonistas de GLP-1 aprovado para tratamento da obesidade nos EUA.

A autorização e comercialização do Wegovy acontecem em meio a uma disputa com a farmacêutica americana Eli Lilly, que produz o injetável Zepbound.

A concorrente da Novo Nordisk aguarda uma decisão regulatória para sua pílula e pretende iniciar as vendas em março.

As doses mais altas da versão americana devem custar em média US$ 399 por mês. Atualmente, o Zepbound supera o Wegovy em prescrições semanais nos Estados Unidos.

Distribuição do Wegovy

Os comprimidos do Wegovy serão vendidos em redes como CVS e Costco, em plataformas de telessaúde, como Ro, LifeMD, WeightWatchers, GoodRx, e pela farmácia própria da Novo.

O impacto da distribuição também chegou às empresas que trabalham na distribuição. Após o anúncio, as ações subiram entre 3% e 14% no pregão desta segunda-feira.

Os papéis da Novo Nordisk também subiram 5% em Copenhague. Por outro lado, a concorrente Eli Lilly recuou 3,5% em Nova York.

