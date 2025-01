WEG (WEG3) cai 8% na bolsa com o efeito DeepSeek

As ações da WEG (WEG3), uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, operavam em queda de 8% no pregão desta segunda-feira, 27. O desempenho negativo no Ibovespa foi impulsionado pela notícia do lançamento do modelo chinês de inteligência artificial (IA), o DeepSeek R1. A novidade promete um serviço de IA avançado a apenas 5% do custo das atuais líderes de mercado, como a OpenAI, criadora do ChatGPT.

No radar dos investidores está a ameaça da China à hegemonia norte-americana no setor de tecnologia. Isso é relevante para a WEG, que vinha sendo considerada uma das poucas empresas brasileiras com exposição direta à crescente infraestrutura de IA nos Estados Unidos.

Impacto do projeto Stargate nos EUA

Durante o governo de Donald Trump, um grupo de empresas liderado pela OpenAI anunciou o projeto Stargate, uma iniciativa massiva para desenvolver infraestrutura de IA nos EUA. Com início no Texas, o projeto prevê um investimento inicial de US$ 100 bilhões, com potencial de atingir US$ 500 bilhões ao longo de quatro anos. Entre os acionistas estão nomes como SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX, sendo que a OpenAI e o SoftBank assumem as principais lideranças.

“Esse projeto de alto nível destaca o debate em andamento sobre o crescimento intenso da infraestrutura energética nos EUA e a demanda resultante por equipamentos energéticos, como os da WEG”, destacou o BTG Pactual em relatório divulgado recentemente.

A posição estratégica da WEG

Segundo analistas do banco, os transformadores de potência e outros componentes elétricos representam uma pequena parcela do capital destinado ao projeto Stargate. No entanto, caso a iniciativa seja totalmente implantada, a demanda pode gerar um impacto significativo para produtores locais, incluindo a WEG. Atualmente, a companhia detém uma participação de um dígito médio no mercado de transformadores de potência nos Estados Unidos.

A WEG se destaca por seu modelo de negócios integrado e verticalizado, o que a coloca como uma das poucas empresas brasileiras aptas a atender as necessidades da cadeia de suprimentos da infraestrutura de IA. O relatório do BTG reforça que “esse modelo posiciona a WEG em uma função chave na geração e distribuição de eletricidade para esses data centers”.

Desafios e oportunidades para o futuro

Com o avanço do DeepSeek R1 e o projeto Stargate nos EUA, a WEG se encontra em um cenário desafiador. Por um lado, a concorrência chinesa pode pressionar os mercados globais, reduzindo margens de lucro e dificultando a competitividade das empresas brasileiras. Por outro, a infraestrutura de IA em expansão nos Estados Unidos pode abrir oportunidades significativas para a empresa.

Os investidores seguem atentos ao impacto dessas movimentações nas ações da WEG, especialmente à medida que novos desdobramentos nos projetos internacionais de IA forem revelados.