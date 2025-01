Tesla e BMW enfrentam tarifas da UE sobre veículos elétricos da fabricados na China

A Tesla e a BMW entraram com uma ação na Justiça europeia contra as tarifas adicionais impostas pela União Europeia (UE) sobre carros elétricos fabricados na China. A medida foi anunciada nesta segunda-feira, 27, por uma fonte da Comissão Europeia.

Desde outubro, a Comissão – que é o braço Executivo da UE – adicionou tarifas de até 35% sobre carros elétricos produzidos na China, além da taxa base de 10%. Com isso, Tesla e BMW se juntam a fabricantes chineses como BYD, Geely e SAIC no processo antitarifário.

As tarifas extras foram defendidas pela UE sob o argumento de que os fabricantes chineses recebem subsídios indevidos de seu governo, o que cria uma concorrência desleal para o mercado europeu. Por outro lado, a China classificou as medidas como “protecionistas” e levou o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Entre os fabricantes afetados, as tarifas foram fixadas em 35,3% para o grupo SAIC, enquanto BYD enfrenta uma taxa de 17% e Geely, 18,8%. Empresas que colaboraram nas investigações da UE, como Tesla e BMW, receberam uma tarifa reduzida de 20,7%.

A Comissão Europeia declarou estar aberta a negociações para cancelar as tarifas adicionais, caso seja alcançado um acordo que garanta a concorrência justa no setor.

Impacto no mercado automotivo europeu

O setor automotivo da Europa enfrenta desafios, como o aumento dos custos de produção, a adaptação às regulamentações ambientais e a competição com os modelos elétricos chineses, que têm se destacado por seus preços competitivos.

A China rejeitou as acusações de subsídios e retaliou com tarifas sobre produtos europeus, focando no segmento de bebidas alcoólicas. Essa situação gerou divisões dentro da UE, com países como a Alemanha buscando formas de reduzir as tensões comerciais para proteger o setor automotivo.

Com mais de 13 milhões de empregos ligados ao setor automotivo, a indústria representa cerca de 7% do PIB europeu. Tesla e BMW, que possuem fábricas na China e produzem modelos para o mercado europeu, como o Tesla Model 3, destacaram a necessidade de soluções negociadas.

Em comunicado, a BMW afirmou considerar “preferível que um acordo político seja buscado por meio de negociações”. A Comissão Europeia e representantes da indústria devem iniciar rodadas de discussões nesta semana para avaliar alternativas e reduzir os impactos no mercado automotivo.