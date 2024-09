Vale (VALE3) sobe 6% após anúncio de pacote de estímulos da China

Reagindo ao anúncio do presidente do Banco Central da China (PBoC), Pan Gongsheng, sobre um pacote de estímulos -- o mais agressivo desde a pandemia de Covid-19 -- a Vale (VALE3) subiu 6% na máxima da sessão desta terça-feira, 24.

Entre as medidas anunciadas, estão a redução da taxa de reserva bancária em 50 pontos-base (pb), a diminuição da taxa de recompra reversa para operações de 7 dias em 20 pb, o corte nas taxas de juros de hipotecas já contratadas e a redução do valor mínimo de entrada para a compra de uma segunda residência para 15%.

Pan informou que o PBoC realizará ainda um novo corte no índice de reservas obrigatórias, entre 25 e 50 pb, até o final deste ano. O banco central chinês também planeja introduzir novas ferramentas de política monetária com o objetivo de apoiar o mercado, de acordo com o presidente.

Após a divulgação das ações, os rendimentos dos títulos do governo chinês com vencimento em 10 anos atingiram novas mínimas, enquanto as ações ligadas ao consumo continuaram a valorizar.

Para Paulo Gala, economista-chefe do banco Master, a China busca alcançar a meta de crescimento de cerca de 5% para o Produto Interno Bruto (PIB) que, em sua visão, não está fácil.

"Nós falamos que dois três motores da China, dois estão quebrados. O primeiro é o setor imobiliário, com 100 milhões de casas e apartamentos vazios, e o setor de infraestrutura, que é gigante, porém está ocioso", afirma.

Ontem, o PBoC cortou a taxa de juros dos contratos de recompra reversa (repo) de 14 dias em 10 pontos-base, para 1,85%, e injetou 74,5 bilhões de yuans (US$ 10,6 bilhões) de liquidez no sistema financeiro por meio do repo, também para impulsionar a economia.

Alta no minério de ferro

Com as medidas, o minério de ferro registrou uma alta expressiva nesta terça-feira, marcando o maior ganho intradiário em mais de um ano. O contrato futuro do minério de ferro para outubro na bolsa de Singapura subiu 5,8%, sendo negociado a US$ 94,65 a tonelada.

Já os contratos para janeiro de 2025 do minério, os mais negociados na bolsa de Dalian, encerraram a sessão em alta de 4,64%, a 699,5 yuan (US$ 99,19) a tonelada.

Como o minério é o principal produto de exportação da Vale, a mineradora reage a expectativa de uma maior demanda por parte da China.