China anuncia pacote para sanar crise imobiliária e CSI 300 tem melhor dia desde 2020

O Banco Central da China surpreendeu o mercado ao anunciar uma série de medidas para estimular a economia e atingir a meta de crescimento de 5% para este ano.

O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, cortou a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter em reserva para o menor nível desde pelo menos 2020 e reduziu a taxa de recompra reversa de sete dias de 1,7% para 1,5%. Foi a primeira vez que essas reduções aconteceram no mesmo dia em pelo menos a última década, segundo a Bloomberg. E também foi a primeira coletiva de Pan para um grande anúncio desde março.

O chefe do banco central também anunciou um pacote histórico para ajudar o mercado imobiliário do país, incluindo a redução dos custos de empréstimos em até US$ 5,3 trilhões em hipotecas e flexibilização das regras para compras de segundas casas.

A China deve desbloquear pelo menos 800 bilhões de yuans (US$ 165 bilhões) de suporte de liquidez para seu mercado de ações. As autoridades estavam estudando a criação de um fundo de estabilização de ações.

Tentando sair da crise

O governo do presidente Xi Jinping tem tentado dar um impulso à economia sem recorrer aos pacotes de estímulo, mas esses esforços não estão surtindo efeito. O crescimento do país desacelerou para seu pior ritmo em cinco trimestres.

No entanto, não irá valer de nada a estratégia do governo se os consumidores chineses não quiserem gastar com medo do futuro. E isso tem explicação: empresas estão lucrando menos, as pessoas estão com medo de serem demitidas e os preços dos imóveis continuam caindo.

A crise imobiliária é grave. Os preços das casas registraram sua maior queda no mês passado em em relação ao período anterior desde 2014.

O pacote de resgate imobiliário da China revelado em maio não conseguiu reverter uma crise no setor que eliminou cerca de US$ 18 trilhões em riqueza das famílias. Apenas 29 cidades das 200 instadas a participar do programa estão atendendo ao apelo de Pequim para ajudar a absorver o excesso de moradias, de acordo com a Bloomberg.

Reação dos mercados

Os mercados financeiros ficaram eufóricos após o anúncio do pacote. O Índice CSI 300 subiu pelo quinto dia consecutivo, fechando em alta de 4,33%, registrando seu melhor dia desde julho de 2020. Mais de 200 empresas registradas no indicador tiveram resultado positivo hoje.

Em Hong Kong, a bolsa local subiu 4,1%, tendo seu melhor dia em sete meses. Em Xangai também a alta foi expressiva: 4,1%

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 1,14%, registrando seis dias consecutivos de ganhos, enquanto o Kosdaq subiu 1,62%, marcando uma sequência de sete dias de alta.

Já no Japão, a alta do Nikkei 225 foi bem mais discreta: 0,57%.

Nos mercados de commodities, o yuan pouco mudou em relação ao dólar. Os rendimentos dos títulos de 10 anos da China subiram 2 pontos-base para 2,05%.