Inteligência Artificial

Google dobra gastos em IA e pressiona ações apesar de lucro em alta

Alphabet supera expectativas no quarto trimestre e amplia investimentos em data centers, chips e modelos de inteligência artificial

Google: empresa anunciou que irá dobrar gastos com IA (user25996429/Freepik)

Google: empresa anunciou que irá dobrar gastos com IA (user25996429/Freepik)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 05h48.

O Google anunciou na quarta-feira, 4, que irá dobrar os gastos com inteligência artificial (IA). A Alphabet elevou a projeção de investimentos de capital para 2026 para um intervalo entre US$ 175 bilhões e US$ 185 bilhões, valor muito acima do consenso de mercado, que variava entre US$ 115 bilhões e US$ 119 bilhões, segundo dados da LSEG.

O anúncio aconteceu depois da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025, que superaram as expectativas de Wall Street em receita e lucro. Com o mercado fechado, as ações da Alphabet passaram a subir 1,81% no after market, após queda de quase 2% no pregão regular, em um dia negativo também para o Nasdaq, que recuou 1,51%.

No último trimestre de 2025, a Alphabet registrou lucro por ação de US$ 2,82, acima da estimativa de US$ 2,63. A receita total somou US$ 113,83 bilhões, superando a projeção de US$ 111,43 bilhões.

Na comparação anual, a empresa reportou crescimento de quase 18% na receita e avanço de cerca de 30% no lucro líquido, que atingiu US$ 34,46 bilhões. O desempenho reforçou a geração de caixa que sustenta o aumento dos investimentos em IA.

Publicidade segue como principal motor

A publicidade continuou sendo a principal fonte de receita da companhia, com US$ 82,28 bilhões no trimestre, alta de 13,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dentro desse segmento, os anúncios no YouTube alcançaram US$ 11,38 bilhões, crescimento de quase 9%. O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa dos analistas, que projetavam US$ 11,84 bilhões. Executivos afirmaram não ver sinais de canibalização da busca por chatbots concorrentes, mesmo com a expansão de recursos de IA nos resultados.

Google Cloud acelera com IA

O Google Cloud apresentou desempenho acima do esperado, com receita de US$ 17,66 bilhões, frente à estimativa de US$ 16,18 bilhões. A divisão cresceu 47% na comparação anual e concentra a maior parte dos produtos e serviços de inteligência artificial da Alphabet.

Segundo a empresa, a demanda por infraestrutura para treinar e operar modelos de IA impulsionou contratos de grande porte. O backlog de acordos em nuvem chegou a US$ 240 bilhões no fim de dezembro, alta de 55% em relação a setembro.

Custos e apostas paralelas

Os custos de aquisição de tráfego somaram US$ 16,59 bilhões no trimestre, acima do consenso de US$ 16,20 bilhões, ponto acompanhado de perto por investidores.

Já a divisão “Outras Apostas”, que inclui negócios como a empresa de ciências da vida Verily e a unidade de carros autônomos Waymo, registrou receita de US$ 370 milhões, queda de 7,5% na comparação anual. O prejuízo da divisão atingiu US$ 3,61 bilhões, alta superior a 200%.

A Waymo respondeu por US$ 2,1 bilhões em despesas com remuneração de funcionários no trimestre, após uma rodada de financiamento que avaliou a empresa em US$ 16 bilhões.

Foco do mercado: investimentos em IA

Apesar dos resultados sólidos, o foco dos investidores se voltou para a projeção de investimentos. A Alphabet informou que o aumento expressivo do capex será direcionado principalmente a data centers, chips próprios e ao avanço de seus modelos de IA.

O lançamento do “Gemini 3”, em novembro, foi bem recebido pelo mercado e marcou um avanço na disputa por liderança em inteligência artificial. O aplicativo assistente “Gemini” superou 650 milhões de usuários mensais no mesmo mês, enquanto o recurso “AI Overviews”, integrado à busca do Google, passou a alcançar mais de 2 bilhões de usuários por mês.

O aumento dos gastos ocorre em um momento de maior cautela dos investidores com o retorno sobre investimentos em IA. Ainda assim, a Alphabet sustenta que a expansão é necessária para atender a uma demanda que, segundo a companhia, segue acima da capacidade atual de oferta computacional.

Acompanhe tudo sobre:GoogleInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Como a estratégia de Musk para fidelizar usuários virou escândalo no Grok

Apesar de alertas de segurança, nuvens passam a oferecer OpenClaw como serviço

Nvidia negocia investimento de US$ 20 bilhões na OpenAI, diz site

Musk alerta funcionários da xAI que fusão com SpaceX não mudará objetivos da startup

Mais na Exame

Mercados

Medo de disrupção da IA provoca liquidação histórica em tecnologia

Pop

Taylor Swift lança clipe novo na sexta-feira — mas YouTube fica de fora

Carreira

Os 10 diplomas universitários mais valiosos e apenas um leva a salários de seis dígitos

Ciência

Mergulhadores que caçavam ouriços-do-mar acham R$ 9 bilhões no oceano — mas agora podem ser presos