China lidera alta nos mercados da Ásia um dia após pacote de estímulos à economia

As ações no mercado acionário da China lideraram as bolsas da Ásia-Pacífico nesta quarta-feira, 25, impulsionadas pelas medidas de estímulo anunciadas por Pequim na terça-feira.

O CSI 300 teve alta de 1,48%, mantendo seu movimento de crescimento. Na terça, o índice teve seu melhor desempenho desde 2020.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,68% após ter uma alta de mais de 3% no início do pregão, a caminho de atingir seu nível mais alto desde maio.

Resultados negativos foram registrados no Japão, com o Nikkei 225 do Japão caindo 0,19%, e na Coreia do Sul, com o Kospi tendo queda de 1,34%, quebrando uma sequência de seis dias de resultados positivos. Já o índice Kosdaq também ficou no negativo em 0,85% após sete dias seguidos de crescimento.

Falando em Coreia do Sul, o país anunciou seu "Korea Value Up Index", com negociação programada para começar na segunda-feira. O índice compreenderá 100 empresas, com ações de TI e industriais compondo mais de 40% do montante.

Inflação na Austrália

Os investidores avaliaram também nesta quarta-feira os números da inflação na Austrália, com o índice de preços ao consumidor subindo 2,7% ano a ano em agosto, em linha com as expectativas de economistas pesquisados ​​pela Reuters e diminuindo em relação ao aumento de 3,5% em julho.

Outros mercados asiáticos estavam mistos, caindo no final do dia de negociação, com o S&P/ASX 200 da Austrália tendo queda 0,19%, agora com dois dias consecutivos de perdas.