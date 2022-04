Vale (VALE3) divulga prévia operacional do 1º tri: o que esperar

A Vale (VALE3), empresa cuja ação é a mais negociada do Ibovespa, divulga nesta terça-feira, dia 19, a sua prévia operacional do primeiro trimestre, depois do fechamento do mercado.

As ações da mineradora acumulam valorização de 16% em 2022, em meio à recuperação dos preços do seu principal produto, o minério de ferro, que passaram de US$ 110 a tonelada no fim de 2021 para US$ 150 nas últimas semanas.

Mas os indicadores mais recentes da economia chinesa, o seu maior mercado, levaram analistas a reforçar a necessidade de atenção com a demanda. A atividade perdeu força no mês passado, em meio à adoção de lockdowns em algumas das maiores cidades da segunda maior economia do mundo por causa de novos picos de casos de covid.

“Dados da China relativos ao PIB indicaram uma possível desaceleração da atividade econômica no mês de março. Isso gerou um ajuste nas principais posições ligadas à China, como a Vale", afirmou Ilan Arbetman, analista da corretora Ativa Investimentos. Os papeis da mineradora recuaram 1,65% ontem.

"Amanhã [hoje, dia 19], após o pregão, também saem os dados de produção da mineradora. Logo, o mercado pode estar esperando para voltar a tomar posições na empresa”, disse Arbetman.

Em relatório há uma semana, os analistas Leonardo Correa e Caio Greiner, do BTG Pactual, disseram que os dados recentes de alta frequência da economia chinesa são preocupantes, mas, por outro lado, ponderaram a importância de investidores prestarem atenção ao "filme" do equilíbrio delicada entre oferta e demanda de minério.

Para os analistas Caio Ribeiro, Leonardo Neratika, Guilherme Rosito e George Staphos, do Bank of America, a Vale deve ter embarcado 60 milhões de toneladas de minério de ferro no primeiro trimestre, o que representaria uma queda de 36% versus o quarto trimestre de 2021 e de 8% na base anual.

No entanto os preços mais elevados da commodity, que subiram 29% na margem (trimestre vs trimestre), devem ter mais do que compensado essa redução em volumes, segundo os analistas do banco americano em relatório.

O resultado financeiro da Vale nos três primeiros meses do ano será conhecido na semana que vem, dia 27, depois do fechamento dos mercados.

Para os analistas do BofA, a Vale deve reportar um Ebitda de US$ 6,6 bilhões, com queda de 4% na comparação com o mesmo trimestre de 2021.