UnitedHealth: Desafios do novo CEO envolvem ataque hacker e até assassinato

A UnitedHealth anunciou recentemente a nomeação de Stephen Hemsley como novo CEO, em substituição a Andrew Witty, que deixou o cargo por motivos pessoais.

A companhia vem sendo analisada minuciosamente desde o fim do ano passado, quando o então presidente de seu braço de planos de saúde, Brian Thompson, foi assassinado. Além do episódio, a empresa, líder nos Estados Unidos, também tem em sua conta um ataque cibernético, investigações federais e altos custos médicos.

Com a volta à companhia, Hemsley passa a fazer parte de uma longa tradição de ex-CEOs que retornaram à liderança de suas empresas em momentos críticos. Isso porque ele já liderou a UnitedHealth antes, estando à frente da companhia por mais de uma década, até 2017.

A escolha de um veterano não teria sido à toa, segundo especialistas ouvidos pelo The Washington Post. Os conselhos costumam trazer de volta ex-CEOs em tempos difíceis porque eles geralmente entendem a empresa de dentro para fora.

Muitas empresas acreditam que confiar em um líder experiente é um caminho mais rápido para uma recuperação do que contratar alguém que pode levar meses para se adaptar e entender sobre o negócio da companhia.

Hemsley, de 72 anos, já presidiu a empresa entre 2006 e 2017 e atualmente ocupava o cargo de chairman — função que continuará exercendo.

O executivo ingressou na empresa como diretor de operações em 1997 e agora retorna ao comando com a missão de retomar a meta de crescimento anual de longo prazo entre 13% e 16%.

Os desafios da UnitedHealth

De qualquer forma, os desafios de Thompson para deixar a casa arrumada não são poucos.

Em janeiro de 2024, as ações da UnitedHealth caíram após os custos de serviços médicos superarem as expectativas. Em fevereiro, a Change Healthcare, unidade de tecnologia da UnitedHealth, sofreu um ataque cibernético. Posteriormente, foi revelado que os hackers roubaram milhões de registros, incluindo dados de seguros e saúde, e o governo dos EUA iniciou uma investigação para verificar a violação de dados protegidos.

Em março, a empresa estimou que o impacto do incidente custaria até US$ 1,6 bilhão em 2024, embora mantivesse sua previsão de lucros.

Depois foi informado que o ataque poderia ter comprometido um terço dos dados de norte-americanos, tornando-se uma das maiores violações de dados de saúde do país.

Já no final de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação para bloquear a aquisição da Amedisys pela UnitedHealth, alegando preocupações sobre a concorrência no mercado de serviços de saúde domiciliar.

A situação se agravou ainda mais quando, em dezembro, o presidente-executivo da unidade de seguros da empresa, Brian Thompson, foi baleado fora de um hotel em Manhattan, Nova York, gerando uma investigação policial sobre o caso.

Em 2025, o impacto do ataque cibernético e o assassinato de Thompson continuaram a afetar a companhia.

Em janeiro, CEO do grupo, Andrew Witty, anunciou que a empresa trabalharia para tornar o sistema de saúde nos EUA mais acessível e menos complexo. No mesmo mês, a empresa nomeou Tim Noel para liderar seu negócio de seguros após a morte de Thompson.

Contudo, o impacto do ataque cibernético foi revisado, com a revelação de que 190 milhões de pessoas haviam sido afetadas, tornando o incidente o maior roubo de dados de saúde na história dos EUA.

No decorrer de 2025, a empresa também enfrentou investigações relacionadas às práticas de faturamento no Medicare, além de um processo que alegava que a companhia havia ocultado os efeitos da morte de Thompson em seus negócios.

Em abril, a UnitedHealth surpreendeu o mercado com uma perda inesperada de lucros trimestrais, o que levou à queda de suas ações em mais de 20%.

Em maio, a companhia suspendeu sua previsão de lucros para 2025 devido ao aumento dos custos médicos e Andrew Witty anunciou sua saída repentina da liderança da empresa.