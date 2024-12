Assassinato no Investor Day: Um dia de terror no UnitedHealth Group

Editora do EXAME IN

Num episódio que está consternando os Estados Unidos, o CEO do braço de planos de saúde do UnitedHealth Group Brian Thompson, foi assassinado hoje pela manhã a sangue frio em Manhattan – horas antes do Investor Day da companhia.

O executivo foi baleado no peito e na perna por um homem próximo a um hotel Hilton, em Midtown.

Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações da Polícia de Nova York, reportadas por vários veículos internacionais.

A polícia ainda está buscando o suspeito e a motivação não é conhecida. Mas ao que tudo indica, tratou-se de um ataque direcionado.

O Investor Day, que havia acabado de começar, foi interrompido abruptamente.

O CEO do grupo, Andrew Witty, subiu ao palco por volta das 9 da manhã no horário local para dizer que a companhia estava “lidando com uma situação médica muito séria com um dos membros de sua equipe” e encerraria a apresentação.

Thompson era o CEO da UnitedHealthCare, braço de planos de saúde do grupo e a maior seguradora do setor nos Estados Unidos, com 29 milhões de beneficiários. A empresa fica baseada em Minnesotta e os executivos estavam na cidade por conta da apresentação para investidores.

O UnitedGroup é conhecido no Brasil por ter sido o dono da Amil, comprada do fundador Edson Bueno, em 2012, por R$ 11 bilhões – uma fortuna à época. Após anos de dificuldades financeiras, especialmente nos planos individuais, o negócio foi vendido há pouco menos de um ano para José Seripieri Jr, fundador da Qualicorp.

Thompson tinha 50 anos e estava no cargo desde 2021, mas entrou no grupo em 2004, tendo trabalhado em fusões e aquisições e programas de governo, entre outras áreas.

Na apresentação de hoje, ele traria boas perspectivas para sua divisão da companhia, que vem crescendo apoiada principalmente em programas governamentais, como o Medicare e o Medicaid. A projeção é de uma receita de US$ 337 bilhões a US$ 340 bilhões para 2025.

A perspectiva do grupo é que o negócio de seguros de saúde continue a crescer 8% a 10% ao ano no médio prazo.

Além do braço de seguradoras, o United Health Group tem ainda a Optum, unidade de negócios que administra programas de benefício-farmácia, fornece serviços de tecnologia para médicos e hospitais e presta atendimento ambulatorial, o chamado ‘outpatient care’.

A expectativa é que o negócio fature entre US$ 277 bilhões e US$ 280 bilhões no próximo ano.

Ao todo, o grupo vale US$ 563 bilhões na bolsa e viu suas ações mais que triplicarem nos últimos cinco anos. Só em 2024, a alta é de 42%.