Unipar Carbocloro (UNIP6) tem alta de 118,3% do lucro no 2T22 e anuncia dividendos

A Unipar Carbocloro (UNIP6) divulgou nesta quinta-feira, 11, os resultados do segundo trimestre de 2022.

O lucro líquido da Unipar Carbocloro foi de R$ 539,15 milhões, alta de 118,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando tinha sido de R$ 246,97 milhões.

No primeiro semestre, o lucro líquido foi de R$ 988,18 milhões, em alta em relação aos primeiros seis meses de 2021, quando tinha sido de R$ 527,78 milhões.

A receita operacional líquida de R$ 2 bilhões entre abril e junho, uma alta de 72% em relação ao R$ 1,16 bilhão registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo a Unipar, esse resultado foi influenciado, principalmente, pelo aumento no preço internacional da soda cáustica e do PVC no período e 72,3% superior ao segundo trimestre de 2021, devido ao aumento do preço internacional da soda cáustica e aumento no volume de vendas.

Nos primeiros seis meses do ano, esse valor foi de R$ 3,89 bilhões, em alta de 57% em relação aos R$ 2,47 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, também impulsionado pelo crescimento dos preços internacionais do PVC e da soda cáustica e do volume de vendas dos produtos.

As despesas com vendas aumentaram 62% na comparação anual, passando de R$ 67,71 milhões entre abril e junho de 2021 contra R$ 65,95 bilhões no mesmo período de 2022.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), na sigla em inglês, foi de R$ 860,87 milhões, alta de 102,2% na comparação anual, quando tinha sido de R$ 425,77 milhões.

Unipar Carbocloro (UNIP6) anuncia pagamento de dividendos

A dívida líquida foi de R$ 662,15 milhões, em alta em relação ao mesmo período de 2021, quando tinha sido de R$ 316,43 milhões.

A utilização média da capacidade instalada das três plantas ficou em 87% no segundo trimestre do ano, mantendo o bom desempenho do trimestre anterior (88%) e correspondendo a um dos patamares mais altos dos últimos anos.

Na planta de Cubatão, a utilização da capacidade instalada no segundo trimestre de 2022 foi de 91%, mantendo o desempenho dos trimestres anteriores.

A planta da Unipar de Santo André sofreu uma redução de 4 p.p. em relação ao trimestre anterior, atingindo 85%, compensado pelo aumento de 3 p.p. na planta de Bahía Blanca que atingiu 85%, correspondendo a um dos melhores desempenhos trimestrais dos últimos anos.

O Conselho de Administração da Unipar deliberou e aprovou o pagamento de dividendos intermediários no montante total de R$ 500 milhões. Somados aos montantes pagos no início de agosto em abril totalizarão R$ 875,0 milhões distribuído no ano.