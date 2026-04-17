Uber aumenta aposta no setor de delivery com aporte de US$ 318 milhões

A Uber acabou de aumentar sua participação na alemã Delivery Hero. A empresa comprou mais 4,5% das ações por 270 milhões de euros ou cerca de US$ 318 milhões, em uma transação feita com a Prosus, dona do iFood.

O movimento reforça a aposta da Uber no mercado global de delivery, em um momento em que o setor passa por mudanças impulsionadas por regulações na Europa e por uma onda de consolidação.

A operação foi fechada a 20 euros por ação. O valor fica abaixo do preço de fechamento do dia anterior — quando o papel subiu 7% —, mas representa um prêmio de 22% em relação à média dos últimos 30 dias.

O movimento, além disso, não é isolado, visto que, em 2024, a empresa já tinha investido cerca de US$ 300 milhões em ações recém-emitidas da Delivery Hero. As informações foram divulgadas pela CNBC.

Pressão regulatória na Europa

A venda por parte da Prosus não é só uma decisão de mercado, mas faz parte de uma exigência regulatória.

A empresa precisa reduzir sua participação na Delivery Hero para conseguir aprovação da Comissão Europeia na compra da Just Eat Takeaway, negócio avaliado em 4,1 bilhões de euros.

Depois dessa e de outras vendas, a fatia da Prosus na Delivery Hero caiu de cerca de 27% para algo em torno de 21%. A companhia já sinalizou que segue vendendo ativos para cumprir o prazo imposto pelos reguladores.

Debate sobre concorrência

Dados divulgados pelo Financial Times mostram que autoridades da União Europeia (UE) discutem uma possível flexibilização das regras antitruste, com foco em inovação, investimentos e competitividade global.

A comissária de concorrência da UE, Teresa Ribera, afirmou à CNBC que o bloco quer estimular "fusões pró-competitivas", com potencial para fortalecer empresas europeias no cenário internacional.

"Precisamos mudar isso para criar empresas realmente grandes na Europa", disse Fabricio Bloisi, CEO da Prosus em entrevista à CNBC. O executivo tem criticado a postura mais rígida da Europa em relação a fusões, defendendo que consolidações são essenciais para criar companhias com escala global.