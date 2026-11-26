Criptomoedas (Reprodução/Reprodução)
Editor do Future of Money
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 12h00.
A DeFi Technologies está ampliando sua oferta de produtos de investimento em criptomoedas voltados ao mercado institucional. A companhia prepara o lançamento de um fundo que dará exposição a uma carteira de 50 produtos negociados em bolsa (ETPs) de ativos digitais, além de desenvolver estratégias de investimento baseadas em inteligência artificial e machine learning.
Em entrevista à EXAME, Andrew Forson, presidente da DeFi Technologies, explicou que o novo produto, chamado DVIO AMC, funcionará como uma espécie de fundo de fundos, reunindo ETPs de criptomoedas emitidos pela subsidiária Valour.
A estratégia busca oferecer aos investidores uma única porta de entrada para uma carteira diversificada de ativos digitais. A seleção considera indicadores como ativos sob gestão e fluxos de capital direcionados aos produtos. O portfólio será rebalanceado trimestralmente, permitindo a entrada de novos ativos conforme mudanças na demanda dos investidores.
“Vamos lançar um produto amplo de índice. É quase como um fundo de fundos ou um ETP de ETPs”, afirmou Forson.
Um exemplo citado pelo executivo é a Hyperliquid, que não fazia parte da composição inicial do índice, mas passou a integrar a carteira. Dependendo da evolução dos indicadores utilizados pela estratégia, o ativo poderá alcançar uma posição entre os dez maiores componentes do portfólio.
O investimento mínimo previsto para o produto é de US$ 100 mil. Segundo Forson, a exigência busca direcionar a oferta a investidores profissionais, institucionais e family offices, que procuram diversificar suas carteiras sem precisar selecionar individualmente cada criptomoeda.
A proposta é permitir que esses investidores destinem uma parcela de seus patrimônios ao mercado de ativos digitais por meio de um único instrumento. Forson mencionou alocações entre 0,5% e 2% dos portfólios como um exemplo de exposição possível.
Além do índice, a DeFi Technologies também está ampliando sua atuação na gestão ativa de recursos. Em setembro de 2026, a companhia lançou o Smart Crypto Fund SP, seu primeiro hedge fund de criptomoedas, desenvolvido em parceria com a Neuronomics.
A estratégia utiliza inteligência artificial, machine learning e modelos inspirados em neurociência para selecionar e ajustar a exposição a ativos digitais. Segundo Forson, o fundo busca oferecer exposição aos 20 principais criptoativos identificados pelos modelos utilizados na gestão.
O objetivo é utilizar modelos quantitativos para identificar oportunidades e ajustar a composição da carteira, em vez de depender exclusivamente de decisões discricionárias de gestores.
Assim como o DVIO AMC, o hedge fund é direcionado a investidores profissionais e institucionais. Na entrevista, Forson afirmou que o investimento mínimo previsto também é de US$ 100 mil.
A estratégia representa uma expansão dos negócios da DeFi Technologies, tradicionalmente concentrados na emissão de ETPs de ativos digitais por meio da Valour.
Na avaliação de Forson, um dos principais obstáculos para a entrada de investidores tradicionais no mercado de criptomoedas ainda é a dificuldade de administrar diretamente carteiras digitais, chaves privadas e mecanismos de custódia.
O executivo argumenta que produtos regulados podem reduzir essas barreiras ao oferecer estruturas de investimento e custódia mais próximas daquelas já utilizadas no mercado financeiro tradicional.“Se todos os seus ativos estiverem ligados a carteiras digitais e chaves privadas e você morrer, pode considerar que esses ativos estão perdidos”, afirmou.
Para Forson, a possibilidade de contar com uma estrutura institucional também facilita questões relacionadas à sucessão patrimonial e à recuperação de acesso aos investimentos em situações adversas.
Ele cita a entrada de grandes gestoras no mercado de criptomoedas como um sinal de amadurecimento do setor. A BlackRock, por exemplo, tornou-se uma das principais referências na oferta de produtos de investimento em bitcoin para o mercado tradicional.
Além da expansão dos produtos institucionais, Forson também destacou sua visão sobre o papel do bitcoin em um cenário de deterioração fiscal nas principais economias.
O executivo avalia que o aumento do endividamento público e a dificuldade dos governos em controlar seus gastos podem fortalecer a procura por ativos escassos, como bitcoin e ouro.
Na avaliação dele, investidores precisam considerar os riscos associados aos títulos soberanos, especialmente diante da possibilidade de governos recorrerem a juros mais elevados ou à inflação para administrar suas dívidas.“É melhor ir para ativos que você não pode criar mais, como bitcoin e ouro”, afirmou.
Para Forson, a característica de oferta limitada do bitcoin pode ganhar importância em um ambiente de expansão da dívida pública e perda de confiança nas moedas tradicionais.
A DeFi Technologies também acompanha o desenvolvimento de empresas que adotam criptomoedas como ativos de tesouraria e avalia a criação de novos produtos de investimento relacionados às ações dessas companhias.
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