A DeFi Technologies está ampliando sua oferta de produtos de investimento em criptomoedas voltados ao mercado institucional. A companhia prepara o lançamento de um fundo que dará exposição a uma carteira de 50 produtos negociados em bolsa (ETPs) de ativos digitais, além de desenvolver estratégias de investimento baseadas em inteligência artificial e machine learning.

Em entrevista à EXAME, Andrew Forson, presidente da DeFi Technologies, explicou que o novo produto, chamado DVIO AMC, funcionará como uma espécie de fundo de fundos, reunindo ETPs de criptomoedas emitidos pela subsidiária Valour.

A estratégia busca oferecer aos investidores uma única porta de entrada para uma carteira diversificada de ativos digitais. A seleção considera indicadores como ativos sob gestão e fluxos de capital direcionados aos produtos. O portfólio será rebalanceado trimestralmente, permitindo a entrada de novos ativos conforme mudanças na demanda dos investidores.

“Vamos lançar um produto amplo de índice. É quase como um fundo de fundos ou um ETP de ETPs”, afirmou Forson.

Um exemplo citado pelo executivo é a Hyperliquid, que não fazia parte da composição inicial do índice, mas passou a integrar a carteira. Dependendo da evolução dos indicadores utilizados pela estratégia, o ativo poderá alcançar uma posição entre os dez maiores componentes do portfólio.

O investimento mínimo previsto para o produto é de US$ 100 mil. Segundo Forson, a exigência busca direcionar a oferta a investidores profissionais, institucionais e family offices, que procuram diversificar suas carteiras sem precisar selecionar individualmente cada criptomoeda.

A proposta é permitir que esses investidores destinem uma parcela de seus patrimônios ao mercado de ativos digitais por meio de um único instrumento. Forson mencionou alocações entre 0,5% e 2% dos portfólios como um exemplo de exposição possível.

Hedge fund de criptomoedas com inteligência artificial

Além do índice, a DeFi Technologies também está ampliando sua atuação na gestão ativa de recursos. Em setembro de 2026, a companhia lançou o Smart Crypto Fund SP, seu primeiro hedge fund de criptomoedas, desenvolvido em parceria com a Neuronomics.

A estratégia utiliza inteligência artificial, machine learning e modelos inspirados em neurociência para selecionar e ajustar a exposição a ativos digitais. Segundo Forson, o fundo busca oferecer exposição aos 20 principais criptoativos identificados pelos modelos utilizados na gestão.

O objetivo é utilizar modelos quantitativos para identificar oportunidades e ajustar a composição da carteira, em vez de depender exclusivamente de decisões discricionárias de gestores.

Assim como o DVIO AMC, o hedge fund é direcionado a investidores profissionais e institucionais. Na entrevista, Forson afirmou que o investimento mínimo previsto também é de US$ 100 mil.

A estratégia representa uma expansão dos negócios da DeFi Technologies, tradicionalmente concentrados na emissão de ETPs de ativos digitais por meio da Valour.

Custódia e segurança como argumento para atrair instituições

Na avaliação de Forson, um dos principais obstáculos para a entrada de investidores tradicionais no mercado de criptomoedas ainda é a dificuldade de administrar diretamente carteiras digitais, chaves privadas e mecanismos de custódia.

O executivo argumenta que produtos regulados podem reduzir essas barreiras ao oferecer estruturas de investimento e custódia mais próximas daquelas já utilizadas no mercado financeiro tradicional.

“Se todos os seus ativos estiverem ligados a carteiras digitais e chaves privadas e você morrer, pode considerar que esses ativos estão perdidos”, afirmou.

Para Forson, a possibilidade de contar com uma estrutura institucional também facilita questões relacionadas à sucessão patrimonial e à recuperação de acesso aos investimentos em situações adversas.

Ele cita a entrada de grandes gestoras no mercado de criptomoedas como um sinal de amadurecimento do setor. A BlackRock, por exemplo, tornou-se uma das principais referências na oferta de produtos de investimento em bitcoin para o mercado tradicional.

Bitcoin como proteção contra o endividamento dos governos

Além da expansão dos produtos institucionais, Forson também destacou sua visão sobre o papel do bitcoin em um cenário de deterioração fiscal nas principais economias.

O executivo avalia que o aumento do endividamento público e a dificuldade dos governos em controlar seus gastos podem fortalecer a procura por ativos escassos, como bitcoin e ouro.

Na avaliação dele, investidores precisam considerar os riscos associados aos títulos soberanos, especialmente diante da possibilidade de governos recorrerem a juros mais elevados ou à inflação para administrar suas dívidas.

“É melhor ir para ativos que você não pode criar mais, como bitcoin e ouro”, afirmou.

Para Forson, a característica de oferta limitada do bitcoin pode ganhar importância em um ambiente de expansão da dívida pública e perda de confiança nas moedas tradicionais.

A DeFi Technologies também acompanha o desenvolvimento de empresas que adotam criptomoedas como ativos de tesouraria e avalia a criação de novos produtos de investimento relacionados às ações dessas companhias.

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