Dona do iFood adquire Just Eat Takeaway por US$ 4,3 bilhões

A Prosus NV, dona do iFood, anunciou um acordo para adquirir a Just Eat Takeaway.com NV por 4,1 bilhões de euros (US$ 4,3 bilhões), consolidando sua presença no setor de entrega de alimentos na Europa.

A transação será realizada totalmente em dinheiro, com uma oferta de 20,30 euros por ação, representando um prêmio de 49% sobre a média ponderada pelo volume de três meses da empresa. A notícia impulsionou as ações da Just Eat Takeaway.com, que subiram 56%, enquanto as da Prosus recuaram 8,2%.

A compra da Just Eat Takeaway.com faz parte da estratégia do CEO da Prosus, Fabricio Bloisi, de ampliar o portfólio global da empresa e acelerar seu crescimento no setor de delivery. A Prosus já investe em diversas plataformas do segmento, incluindo:

(Brasil) – controle total da operação; Delivery Hero (Alemanha) – participação de 28% ;

(Alemanha) – participação de ; Swiggy (Índia) – participação de 25%.

Segundo Bloisi, em comunicado à imprensa, a Prosus dispõe de US$ 18 bilhões em caixa, com potencial para investir até US$ 11 bilhões em novas aquisições. No momento, porém, o foco será concluir essa transação e acelerar o crescimento.

"Acreditamos que, ao unir nossa expertise tecnológica com a força da Just Eat Takeaway.com na Europa, podemos criar mais valor para clientes, motoristas e parceiros", afirmou Bloisi.

Just Eat Takeaway.com busca recuperação

Com operações em 17 países, incluindo Reino Unido, Alemanha e Holanda, a Just Eat Takeaway.com enfrenta um cenário competitivo acirrado. Após a alta demanda durante a pandemia, o setor passou por uma fase de ajuste, levando a empresa a vender sua unidade nos EUA (Grubhub) por US$ 650 milhões, uma perda significativa em relação ao valor de aquisição de US$ 7,3 bilhões em 2021.

Agora, com o suporte da Prosus, a Just Eat Takeaway.com pretende fortalecer sua posição na Europa e competir de forma mais eficiente com gigantes como Uber Eats e Deliveroo, adotando novas estratégias tecnológicas.

IA como diferencial competitivo

A Prosus planeja impulsionar a Just Eat Takeaway.com aplicando inteligência artificial para aprimorar a experiência do usuário, otimizar a logística e melhorar o suporte a restaurantes e motoristas.

A experiência de Bloisi no iFood, onde utilizou IA para personalizar recomendações e automatizar processos, servirá como referência para transformar a Just Eat Takeaway.com.

"A implementação de IA no iFood revolucionou a operação e fez dele a marca de delivery mais popular do Brasil. Acreditamos que há grandes oportunidades para aplicar essa tecnologia na Just Eat Takeaway.com e melhorar o serviço para clientes e motoristas", destacou Bloisi.

Detalhes da transação

20,30 euros por ação (4,1 bilhões de euros no total); Prêmio de 49% sobre a média ponderada de três meses;

; Expectativa de conclusão até o final de 2025, sujeita a aprovações regulatórias.

O CEO da Just Eat Takeaway.com, Jitse Groen, afirmou que o apoio da Prosus permitirá expandir para novas áreas, como entrega de mantimentos e fintechs.

"Com os recursos da Prosus, poderemos acelerar nossos investimentos e crescimento", afirmou Groen em nota.