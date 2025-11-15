Tim Cook pode deixar comando da Apple no começo de 2026

Apple: Tim Cook deve deixar o cargo já em 2026 (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 10h49.
Após mais de 14 anos à frente da Apple, Tim Cook pode estar se preparando para deixar o cargo de CEO da gigante de tecnologia já no início do ano que vem.
Segundo o jornal Financial Times, o conselho da empresa e os principais executivos iniciaram os preparativos para uma transição de liderança, que pode ser anunciada após a divulgação dos resultados do último trimestre fiscal, no final de janeiro de 2026.
O nome mais cotado para assumir o posto, segundo a reportagem, é John Ternus, atual vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple. Fontes ouvidas pela publicação afirmam que Ternus ganhou protagonismo dentro da companhia e já participa ativamente das decisões estratégicas mais relevantes.
Tim Cook assumiu o comando da Apple em 2011, após a saída de Steve Jobs, cofundador e figura mítica do Vale do Silício. Desde então, transformou a companhia em uma das mais valiosas do planeta, À frente do lançamento de produtos icônicos e a expansão dos serviços digitais.
Ainda que a Apple não tenha comentado oficialmente o assunto, os bastidores indicam uma movimentação cada vez mais clara rumo à sucessão.
A empresa evita, no entanto, qualquer anúncio formal antes do relatório de lucros do fim de ano, período crucial por conta das vendas de Natal.
Ternus trabalha na Apple desde 2001 e liderou o desenvolvimento de produtos como o iPhone 15 e os chips da linha M. A confiança da cúpula no executivo cresceu nos últimos anos, especialmente após sua performance em eventos públicos e na apresentação de novas tecnologias.
Caso a sucessão se confirme, será a segunda vez que a Apple enfrenta uma troca de liderança em menos de duas décadas — um movimento delicado que pode impactar o mercado e os rumos da empresa em meio a um cenário de desafios regulatórios e competição acirrada.