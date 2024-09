Quem é John Ternus, apontado como sucessor de Tim Cook na Apple

Tim Cook comanda a Apple há mais de 12 anos. Mesmo que não exista qualquer sinal de que ele vá deixar o cargo tão cedo, já existem alguns candidatos para liderar a Apple na era pós-Cook.

Segundo a Bloomberg, os dois nomes no topo de sua lista até o momento eram do diretor de operações Jeff Williams e John Ternus, vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple.

No entanto, em um boletim informativo publicado no domingo, houve a especulação de que Ternus receberia a indicação, com Cook se tornando presidente executivo, segundo o Business Insider.

Quem é John Ternus?

Ele formou em engenharia mecânica pela Universidade da Pensilvânia em 1997, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Trabalhou por quatro anos como engenheiro antes de se juntar à equipe de design de produtos da Apple em 2001.

Ternus se tornou vice-presidente de engenharia de hardware em 2013, substituindo Dan Riccio. Ele trabalhou em vários produtos da Apple, incluindo todas as gerações e modelos de iPad, bem como AirPods.

Experiência em falar em público

Ternus não foge dos holofotes, pois também tem experiência em apresentar novos produtos e revelar novas versões do iMac e MacBook em eventos anteriores da Worldwide Developers Conference (WWDC). No evento "Let Loose" da Apple em maio, Ternus revelou novos modelos mais finos de iPad Pro e iPad Air.

Em maio, a Bloomberg disse que uma pessoa próxima à equipe executiva da Apple disse que Cook "gosta muito dele", pois Ternus pode fazer "uma boa apresentação, ele é muito educado, nunca coloca nada em um e-mail que seja controverso e é um tomador de decisões muito reticente".

No entanto, outra fonte da Apple disse que Ternus, 49 aos , era "muito júnior" para se tornar CEO.

Outros possíveis, mas menos prováveis, sucessores de Cook são Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software responsável pelo desenvolvimento do iOS e do macOS; e a chefe de varejo Deirdre O'Brien.