Tesla perde preferência em fundo da guru de ações tech Cathie Wood

A Tesla perdeu seu status de joia da coroa no principal fundo de Cathie Wood, a chefe da ARK Investment Management que virou referência de investimentos no setor de tecnologia.

A montadora de carros elétricos do bilionário Elon Musk era a participação de maior valor do fundo negociado em bolsa ARK Innovation ETF na maioria dos dias desde pelo menos 2017, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Isso mudou na quinta-feira, quando a fabricante de produtos eletrônicos Roku, uma empresa com valor de mercado de US$ 13,2 bilhões, superou a Tesla.

O fundo da ARK detinha ações da Tesla no valor de cerca de US$ 703 milhões no fechamento de quinta-feira, contra uma posição de US$ 717 milhões na Roku, segundo dados da ARK compilados pela Bloomberg.

Assim como a queda de 56% do ETF da ARK este ano, a perda da Tesla de seu status de estrela no fundo serve de lembrete da pressão sobre as chamada ações de crescimento em meio a aumento de juros e uma perspectiva econômica global sombria. A Tesla regista queda de 37% este ano, após alta para níveis recordes em 2021.

A ARK e seu principal fundo vendem ações da Tesla há pelo menos quatro trimestres consecutivos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A empresa possuía quase 1,59 milhão de ações da Tesla no final de março, contra quase 5,79 milhões um ano antes.

As atualizações diárias de negociação da ARK mostram apenas decisões ativas da equipe de gestão e não incluem atividades de causadas por fluxos de investidores.

O mantra frequentemente repetido de Wood é que a ARK investe com pelo menos um horizonte de tempo de cinco anos e que a volatilidade em suas escolhas de ações é esperada.