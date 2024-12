Super Micro Computer sobe 31% na Nasdaq após revisão interna e busca novo CFO

A Super Micro Computer, fabricante de chips e servidores, operava com uma forte alta de 31,46% na tarde desta segunda-feira, 2, com suas ações sendo negociadas a US$ 42,8 na Nasdaq. O mercado reagiu positivamente após o anúncio de que um comitê de revisão interno não encontrou evidências de fraude ou má conduta entre a liderança da empresa.

Crise de auditoria superada

Em outubro, a Ernst & Young abandonou a auditoria da Super Micro após levantar dúvidas sobre a confiabilidade da gestão da empresa, o que gerou incertezas em relação aos balanços financeiros mais recentes. Contudo, o comitê de revisão, que foi instaurado pela companhia para investigar a situação, concluiu que não houve irregularidades na conduta dos executivos.

A Super Micro também anunciou que está em busca de um novo diretor financeiro (CFO) e nomeou outros executivos como parte das recomendações do comitê. O atual vice-presidente de finanças e controlador corporativo, Kenneth Cheung, foi promovido ao cargo de diretor de contabilidade.

Crescimento impulsionado pela inteligência artificial

A Super Micro é uma das empresas de tecnologia que recentemente se beneficiou da crescente demanda por soluções relacionadas à inteligência artificial. Em agosto, a companhia relatou uma receita de US$ 5,31 bilhões no quarto trimestre de 2024, um aumento impressionante de mais de 143% em relação aos US$ 2,18 bilhões do mesmo período em 2023.

Esse desempenho notável reflete a crescente importância de seus servidores especializados, que têm se mostrado essenciais para empresas que desenvolvem e utilizam tecnologias de IA. A companhia, portanto, está bem posicionada para continuar aproveitando a onda de inovação no setor de tecnologia.