PIB, pacote fiscal e Vale Day: os assuntos que movem o mercado nesta terça-feira

Investidores devem repercutir nesta terça-feira, 3, o pacote fiscal anunciado na última semana. O governo decidiu enviar ao Congresso a proposta de emenda à Constituição (PEC) com as novas regras para abono salarial e outras ações do pacote de contenção de gastos. A decisão foi tomada em reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e lideranças do governo no começo da noite de ontem.

PEC Fiscal

A PEC, que visa promover o controle fiscal, também trará mudanças em diversos setores. Entre as alterações previstas estão ajustes no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), a prorrogação da Desvinculação das Receitas da União (DRU), além de ajustes em subsídios e subvenções. A medida ainda propõe modificações no Fundo Constitucional do DF.

PIB do Brasil

Os investidores acompanham também a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente ao terceiro trimestre de 2024. No último trimestre divulgado, o segundo trimestre de 2024, o PIB cresceu 1,4%. A expectativa é que a economia brasileira continue a crescer de forma robusta, embora com uma desaceleração em relação ao ritmo do trimestre anterior. Segundo economistas e relatórios consultados pela EXAME, o consenso aponta para uma alta de 0,8%.

A expectativa do mercado é que o crescimento econômico siga sólido, mas com uma desaceleração em relação ao segundo trimestre.

Ainda na agenda doméstica, a FIPE divulga o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de novembro. Na última divulgação, o índice apresentou uma variação de 0,80%.

Vale Day

A Vale (VALE3) realiza nesta terça-feira, 3, sua reunião anual com participantes do mercado de capitais em Nova York, nos Estados Unidos. O evento será transmitido ao vivo por vídeo webcast em inglês, com tradução simultânea para o português, por meio de link disponível no website http://www.vale.com, na seção Investidores, às 12h, horário de Brasília.

Analistas esperam que a empresa revele detalhes sobre o plano “Vale 2030” e explique sua estratégia para manter a flexibilidade operacional e fornecer minério de alta qualidade ao mercado, compensando o esgotamento de recursos na indústria. A sustentabilidade e a inovação são esperadas como pilares fundamentais para o futuro da empresa.

Expectativa de dados dos EUA

Nos Estados Unidos, o Nasdaq e o S&P 500 registraram recordes de fechamento na última segunda-feira, impulsionados por ações relacionadas à tecnologia após os fortes ganhos do mercado em novembro. Os investidores aguardavam os dados econômicos desta semana, incluindo o principal relatório mensal de empregos na sexta-feira.

Nesta terça-feira, o Bureau of Labor Statistics divulgará os dados sobre as ofertas de emprego (JOLTS) de outubro. O número de vagas registradas no último mês foi de 7,443 milhões. Além disso, os investidores acompanham os discursos da governadora do Federal Reserve (Fed), Adriana Kugler, e do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, programados para o período da tarde.

(Com Agências)