Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa fica no zero a zero com Vale e siderúrgicas em baixa; serviços avançam

O principal índice da B3 fechou com alta marginal de 0,03%, aos 164.849 pontos

Ibovespa nesta segunda, 19: Pelo lado positivo do pregão, ações cíclicas e utilities reagiram bem ao fechamento da curva de juros (Germano Lüders/Exame)

Ibovespa nesta segunda, 19: Pelo lado positivo do pregão, ações cíclicas e utilities reagiram bem ao fechamento da curva de juros (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18h38.

Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 18h42.

O Ibovespa encerrou a sessão desta segunda-feira, 19, estável, após oscilar ao longo do dia entre leves perdas e ganhos. O principal índice da B3 fechou com alta marginal de 0,03%, aos 164.849 pontos, em um pregão marcado por baixa liquidez, diante do feriado nos Estados Unidos, e por maior cautela no exterior.

O volume financeiro somava R$12,6 ⁠bilhões ante uma média diária de quase R$31 bilhões no mês ‍até agora puxada principalmente pelo pregão da última quarta-feira, 14, com vencimento de opções sobre o Ibovespa.

A pressão negativa veio principalmente das ações ligadas ao setor de mineração e siderurgia. A Vale (VALE3) caiu 0,39%, acompanhada por Usiminas (USIM5), que recuou 0,93%, CSN Mineração (CMIN3), com baixa de 0,18%, e CSN (CSNA3), que liderou as perdas entre as grandes, ao cair 3,15%.

O movimento acompanha o recuo dos preços do minério de ferro no exterior, impactados pelo aumento das preocupações com a oferta global da commodity.

Os contratos mais negociados para maio na Bolsa de Dalian, na China, fecharam em baixa de 2,88%, cotados a 794 yuans (US$ 113,94) por tonelada, em meio à expectativa de que o projeto Simandou, na Guiné, aumente a oferta global nos próximos meses. O efeito se estende a outras siderúrgicas, como Usiminas (USIM5), com queda de 0,78%, e CSN Mineração (CMIN3), que cai 0,90%.

Segundo Felipe Sant’Anna, especialista do grupo Axia Investing, esse carregamento expressivo do minério vindo da Guiné, combinado com expectativa de enfraquecimento do mercado imobiliário chinês, explicam a queda da Vale. "Isso ajuda a derrubar o preço do minério de ferro no mercado global e puxa nossas mineradoras e siderúrgicas para baixo", afirma.

O cenário externo também contribuiu para a cautela no mercado local. "Hoje é um dia de feriado nos Estados Unidos, sem liquidez, o que reduz o apetite ao risco. Toda a situação envolvendo os EUA e a Europa enfraquecida prejudica os investidores. A bolsa está numa lateralidade complicada, sem alta nem queda clara", complementa Sant’Anna.

Ramon Coser, da Valor Investimentos, reforça que a volatilidade global aumenta com as tensões comerciais entre EUA e União Europeia, especialmente após o presidente Donald Trump anunciar tarifas de 10% sobre produtos de oito países europeus a partir de 1º de fevereiro, podendo subir para 25% em junho caso não haja acordo sobre a Groenlândia.

Além disso, a expectativa sobre a política monetária americana e possíveis mudanças no Federal Reserve (Fed, o banco central americano) também mantém os investidores cautelosos.

Natura é a maior queda do dia, enquanto serviços avançam

Entre as maiores baixas do dia, destaque para a Natura (NATU3), que caiu 3,41%, em um movimento de correção após a valorização registrada na semana passada.

"O papel caiu forte em movimento de correção após subir quase 4% na semana passada", diz Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.

"Natura é um papel bem problemático, que já vem com bastante problema há muito tempo, me atrevo a dizer, há anos. Esse é um papel que ainda não encontrou um investidor firme, que vá comprar para longo prazo, tem muita gente especulando ainda", acrescenta o especialista do grupo Axia Investing.

Por outro lado, segundo Perri, o mercado repercutiu de forma positiva a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao UOL, especialmente pelo apoio institucional ao Banco Central na condução da política monetária e no processo de intervenção e liquidação do Banco Master.

Pelo lado positivo do pregão, ações cíclicas e utilities reagiram bem ao fechamento da curva de juros. A Hapvida (HAPV3) liderou os ganhos do dia, com alta de 3,85%. Também avançaram IRB (IRBR3), com ganho de 3,59%, Cury (CURY3), que subiu 2,94%, recuperando parte das perdas da sexta-feira, e Direcional (DIRR3), que avançou 2,67%, revertendo o desempenho negativo das últimas sessões.

Acompanhe tudo sobre:Ibovespabolsas-de-valoresAçõesMercados

Mais de Invest

Dólar fecha em baixa, sem referência de NY, mesmo com tensão geopolítica

Temor de tarifas de Trump pesa e Stoxx 600 cai ao menor nível em 2 meses

Após forte queda, CVC reage e avança 5% com novo acionista relevante

Pix fora do ar? Usuários relatam dificuldades para fazer transferências

Mais na Exame

Mundo

Presidente eleito do Chile enfrenta crise de incêndios florestais, que deixaram 19 mortos

Future of Money

Preço do bitcoin vai a zero em corretora após falha técnica

Pop

BBB 26: Sarah provoca polêmica com emoji após caso de assédio

Marketing

BBB 26: quais foram as 5 marcas mais faladas na primeira semana do reality?