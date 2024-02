S&P 500 deve continuar forte nos próximos meses, diz UBS

Muito se tem perguntado sobre os motivos do bom momento do mercado acionário norte-americano. Com o S&P 500 girando perto da marca de 5.000 pontos, estrategistas do UBS afirmaram esse vigor deve continuar nos próximos meses. O índice subiu mais de 5% nas últimas cinco semanas, registrando uma série de máximas históricas.

"O crescimento dos EUA é mais forte do que o esperado e a inflação moderada permite que o Federal Reserve reduza as taxas de juros de forma agressiva", escreveram os estrategistas do UBS em uma nota na quinta-feira divulgada pelo Business Insider.

Mercado de trabalho

Um dos motivo pelo bom momento na Bolsa é força do mercado de trabalho nos Estados Unidos, recentemente evidenciada no relatório de empregos de janeiro, apagando um quadro de recessão que era quase consenso entre os especialistas. Foram geradas 353 mil vagas no mês passado, de acordo com dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas. A taxa de desemprego permaneceu em 3,7% em relação à dezembro, marcando o 24º mês consecutivo que o número fica abaixo de 4%.

PIB

Falando do PIB, dados mostraram que a economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,3% no quarto trimestre do ano passado, acima do crescimento esperado de 2%. Enquanto isso, de acordo com pesquisas do Tesouro citadas pelo UBS, os consumidores dos EUA permanecem com um poder de gasto real médio de cerca de US$ 1.400 a mais do que os níveis pré-pandemia.

Inflação

Quando o assunto é inflação, o Federal Reserve tem se mostrado mais conservador do que a maioria do mercado espera. O Fed tem dito há meses que só irá começar a cortar os juros quando tiver "evidências convincentes" de que os preços estão se estabilizando.

Ainda segundo o Business Insider, para o UBS, a inflação está se movendo na direção da meta de 2% do Fed. O relatório da inflação americana será divulgado na terça-feira, 13 de fevereiro.

Empresas indo bem na Bolsa

Mais de 75% das empresas que compõem o S&P 500 já divulgaram seus resultados trimestrais e a maioria está superando as estimativas, segundo dados da FactSet.

O UBS espera que o lucro por ação das empresas cresça 8% em 2024 e 6% em 2025, com potencial particularmente positivo para AS empresas de tecnologia impulsionadas por inteligência artificial. Além disso, ações das chamadas small caps poderiam ter um destaque mais positivo do que o previsto

"Nossa expectativa continua sendo de um pouso suave para a economia dos EUA, com o S&P 500 terminando o ano em torno dos níveis atuais", disse o UBS. "No entanto, dados econômicos recentes destacaram o potencial para um período de crescimento continuado mais forte, inflação moderada e flexibilização monetária mais rápida. Nesse cenário, acreditamos que o S&P 500 tem potencial para subir para cerca de 5.300 pontos este ano."