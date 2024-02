Reação ao balanço do BB, produção da Petrobras e índice de serviços: 3 assuntos que movem o mercado

Investidores chegam para esta sexta-feira, 9, após o Ibovespa ter registrado sua segunda maior queda do ano sob efeito dos dados acima das expectativas para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro. O índice de inflação ficou em 0,42% no mês ante consenso de 0,34%. No acumulado de 12 meses, o IPCA foi de 4,51%. Enquanto, nos Estados Unidos, o S&P 500 bateu um recorde histórico ao fechar acima da linha dos 5.000 pontos. Parte significativa das recentes altas têm sido motivadas pela melhor perspectiva para as companhias listadas, dado os resultados do quarto trimestre, que estão saindo acima das expectativas.

BB tem o maior lucro dos bancos

A temporada de balanços também toma forma aqui no Brasil. Na véspera, o Banco do Brasil foi o último dos quatro grandes bancos de varejo a apresentar seus números do quarto trimestre. O banco registou um lucro de R$ 9,3 bilhões no quarto trimestre, encerrando o ano com um retorno de R$ 35,6 bilhões. O lucro foi o mais forte de todos os bancos do Brasil, inclusive do Itaú. O BB ainda anunciou que irá distribuir R$ 2,38 bilhões aos acionistas em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).

Produção da Petrobras cresce 11%

O mercado ainda deverá reagir nesta sexta ao relatório de produção e vendas da Petrobras, que serve como uma prévia operacional da companhia. A produção total de barris de óleo equivalente por dia cresceu 10,9% frente ao quarto trimestre de 2022. No ano, a produção teve um crescimento médio de 3,7%.

PMS

Na frente de dados econômicos, a divulgação mais aguardada do dia é a da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados serão referentes ao mês de dezembro e deverão ajudar os economistas a alinharem suas projeções para o PIB do Brasil de 2023.

Fique ligado

Hoje será o último dia de negociação antes da pausa do Carnaval, que irá durar até a tarde de quarta-feira, 12. Ou seja, até lá, investidores ficarão expostos aos humores internacionais sem conseguir movimentar suas posições na bolsa brasileira.

